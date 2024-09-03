بعد إتهامه بالتعدي عليها.. سعد الصغير وبرلنتي عامر يؤديان مناسك العمرة

بعد تصدر الفنان سعد الصغير الترند علي وسائل التواصل الإجتماعي، بسبب إتهامه بالتعدي بالضرب علي طليقته برلنتي عامر ، نفي سعد الصغير هذه الشائعات ، وحذر سعد الصغير بأنه سيقوم برفع دعوي قضائية ضد أي شخص ينشر هذه الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة .

ويرصد الموجز تفاصيل أزمة سعد الصغير وطليقته برلنتي عامر وحقيقة عودتهما.

سعد الصغير وبرلنتي عامر يؤديان مناسك العمرة

الجدير بالذكر أن سعد الصغير وطليقته برلنتي عامر تواجدا سويا لأداء مناسك العمرة علي الأراضي المقدسة بالسعودية ، مما أثار التكهنات حول عودتهما معا مجددا .

وذلك بعد إتهام برلنتي عامر لطليقها سعد الصغير ، بالتعدي عليها بالضرب .

سعد الصغير يؤدي مناسك العمرة

برلنتي عامر تؤدي مناسك العمرة

خطوبة برلنتي ومواجهة مع طليقها سعد الصغير

في تطور جديد، أعلنت برلنتي عامر خطوبتها على شخص لم تكشف عن هويته عبر فيديو نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك". وحرصت على تشغيل أغنية "خلوا اللي يغير مننا" أثناء الإعلان عن الخطوبة، مما أثار المزيد من الجدل حول حياتها الشخصية.

وفي موقف آخر، نشرت فيديو يظهر فيه سعد الصغير تحت منزلها، حيث هاجمته بشكل علني عبر "فيسبوك"، وكتبت: "يا سعد طول عمرك قاعد تحت بيت برلنتي ٤ سنين وبتنام تحت بيتي كفاية بقى". كما أشارت إلى أن سعد الصغير عاد إلى طليقته الأولى الراقصة شمس، مؤكدة أنها شعرت بالراحة لهذا الأمر، لأنه سيبعد عنه "المشاكل".

سعد الصغير وبرلنتي عامر

إختفاء طويل وعودة بالحجاب

عودة برلنتي عامر إلى الساحة الإعلامية بعد غياب دام تسعة أشهر أثارت الفضول والجدل، خاصة وأنها عادت وهي ترتدي الحجاب. هذا الظهور جعل الكثيرين يتساءلون عن دوافعها وأسباب اتخاذها هذا القرار، خصوصًا بعد أن ظهرت في أكثر من إطلالة بالحجاب خلال الأيام الماضية .

برلنتي عامر بالحجاب

برلنتي تحافظ علي تواجدها علي وسائل التواصل الإجتماعي

رغم غيابها الطويل عن "إنستجرام"، إلا أن برلنتي عامر لم تنقطع عن التواصل عبر "فيسبوك". حيث استمرت في نشر التحديثات والآراء طوال الفترة الماضية. وكان أول ظهور لها بالحجاب على فيسبوك قبل يومين من نشر صور العمرة، حيث علقت قائلة: "كل سنة وأنا طيبة وبخير والحمد لله على السراء والضراء".

برلنتي عامر

علاقة غامضة وتكهنات حول عودتها لسعد الصغير

على الرغم من نشرها صورًا جديدة وهي ترتدي الحجاب وإعلانها لخبر خطوبتها ، إلا أن برلنتي لم تفصح عن تفاصيل العلاقة الجديدة التي أشارت إليها على "فيسبوك". كما زادت التكهنات حول عودتها إلى طليقها سعد الصغير، بعد أن نشرت صورًا قديمة تجمعهما سويًا، مما أثار تساؤلات حول حقيقة هذه العلاقة.

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