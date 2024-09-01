برلنتي عامر بالحجاب.. عودة مفاجئة وتكهنات حول عودتها لطليقها سعد الصغير

ظهرت الفنانة برلنتي عامر، طليقة المطرب سعد الصغير، في خطوة مفاجئة أثارت العديد من التساؤلات، حيث كشفت عن صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهي ترتدي الحجاب أثناء أداء مناسك العمرة، هذا الظهور تزامن مع عيد ميلادها الذي احتفلت به مؤخرًا، ما جعل الكثير من متابعيها يتساءلون عما إذا كانت تنوي ارتداء الحجاب بشكل دائم أم أن الأمر مرتبط بأداء العمرة فقط، ويجيب الموجز علي أسئلة الجمهور من خلال هذا التقرير.

اختفاء طويل وعودة بالحجاب

عودة برلنتي عامر إلى الساحة الإعلامية بعد غياب دام تسعة أشهر أثارت الفضول والجدل، خاصة وأنها عادت وهي ترتدي الحجاب. هذا الظهور جعل الكثيرين يتساءلون عن دوافعها وأسباب اتخاذها هذا القرار، خصوصًا بعد أن ظهرت في أكثر من إطلالة بالحجاب خلال الأيام الماضية.

برلنتي عامر

النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي

رغم غيابها الطويل عن "إنستجرام"، إلا أن برلنتي عامر لم تنقطع عن التواصل عبر "فيسبوك". حيث استمرت في نشر التحديثات والآراء طوال الفترة الماضية. وكان أول ظهور لها بالحجاب على فيسبوك قبل يومين من نشر صور العمرة، حيث علقت قائلة: "كل سنة وأنا طيبة وبخير والحمد لله على السراء والضراء".

برلنتي عامر

علاقة غامضة وتكهنات حول سعد الصغير

على الرغم من نشرها صورًا جديدة وهي ترتدي الحجاب، إلا أن برلنتي لم تفصح عن تفاصيل العلاقة الجديدة التي أشارت إليها على "فيسبوك". كما زادت التكهنات حول عودتها إلى طليقها سعد الصغير، بعد أن نشرت صورًا قديمة تجمعهما سويًا، مما أثار تساؤلات حول حقيقة هذه العلاقة.

برلنتي عامر

خطوبة جديدة ومواجهة مع سعد الصغير

في تطور جديد، أعلنت برلنتي عامر خطوبتها على شخص لم تكشف عن هويته عبر فيديو نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك". وحرصت على تشغيل أغنية "خلوا اللي يغير مننا" أثناء الإعلان عن الخطوبة، مما أثار المزيد من الجدل حول حياتها الشخصية.

وفي موقف آخر، نشرت فيديو يظهر فيه سعد الصغير تحت منزلها، حيث هاجمته بشكل علني عبر "فيسبوك"، وكتبت: "يا سعد طول عمرك قاعد تحت بيت برلنتي ٤ سنين وبتنام تحت بيتي كفاية بقى". كما أشارت إلى أن سعد الصغير عاد إلى طليقته الأولى الراقصة شمس، مؤكدة أنها شعرت بالراحة لهذا الأمر، لأنه سيبعد عنه "المشاكل".

أعمال سعد الصغير الفنية

سعد الصغير وبرلنتي عامر

بالرغم من الجدل الشخصي الذي يحيط بسعد الصغير، إلا أنه يواصل نشاطه الفني. فقد طرح مؤخرًا مجموعة من الأغاني مثل "شارع شريف" و"هنروح المولد 2"، التي حققت نجاحًا ملحوظًا على المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية. كما شارك في مسرحية "كازانوفا" بجانب عدد من النجوم، مما يؤكد استمراره في تحقيق النجاح على الصعيد الفني.

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