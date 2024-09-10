بعد العثور عليه بحوزة سعد الصغير.. ماهو زيت الماريجوانا وما فوائده الطبية؟

ألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي ،اليوم الثلاثاء، القبض على الفنان سعد الصغير أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحيازته مواد مخدرة مدرجة في جداول المخدرات المصرية.

وحررت السلطات الأمنية محضرًا بالواقعة لإحالته للنيابة العامة لإجراء التحقيقات، حيث عثرت أثناء تفتيشه بالمطار على زيت الماريجوانا وسجائر إلكترونية.

ماهو زيت الماريجوانا وما فوائده الطبية؟

ويريد الكثير من الأشخاص معرفة، ماهو زيت الماريجوانا وما فوائده الطبية.

زيت الماريجونا، يتم استخلاصه من نبته تسم القنب وهو نبات يحتوي على مكونات مشابهة لتلك الموجودة في نبات الماريجوانا، إذ يحتوي هذا الزيت على مادتين موجودتان في نبات الماريجوانا وهما: مادة الكانبيديول ، ومركب رباعي الهيدروكابينول.

زيت الماريجوانا

فوائد زيت الماريجوانا

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي، فوائد زيت الماريجوانا:

-تخفيف الألم ومقاومة الالتهابات، حيث أوضحت الدراسات أن زيت الماريجوانا أو النقب، يعمل على تخفيف الألم، وتخفيف التهابات الجلد والندوب عند الإنسان.

-المساعدة في الإقلاع عن التدخين، بالرغم ن إنه يعتقد البعض إنه من المواد المخدرى، فوجد أن زيت القنب يُساعد على الإقلاع عن التدخين وذلك من خلال مادة الكانبيديول التي يحتويها والتي وُجد أنها تستطيع تخفيف الحاجة إلى النيكوتين عند وضعها في البخاخات.

- علاج الصرع، حيث وافقت منظمة الغذاء والدواء في عام 2018 على إدخال زيت القنب في علاج أنواع الصرع التي لم تستجب للأدوية وذلك بعد تنقيته.

-تخفيف أعراض علاجات السرطان ،وذلك بسبب مادة الكانبيديول الموجودة في زيت القنب حيث تستطيع تخفيف الأعراض المرافقة لعلاجات السرطان، مثل: القيء، والغثيان.

زيت الماريجوانا

-علاج حب الشباب وُجد أن زيت القنب له القدرة على علاج أو تخفيف ظهور حب الشباب، إلا أن هذه الدراسات بحاجة إلى تطوير ورؤية مدى فاعليتها على الإنسان.

-تخفيض ضغط الدم

-منع تطور الزهايمر ،وذلك عن طريق مادة الكانبيديول الموجودة في زيت القنب.

-التخفيف من اضطرابات القلق

ما هي أضرار زيت القنب؟



يتم تصنيف أي منتج يحتوي مادة الكانبيديول ومن ضمنه زيت القنب على أنها مكملات غذائية وليست أدوية، لذا فهي لا تخضع لأي فحص من فحوصات الغذاء والدواء وتُعد غير آمنة.

ويوجد لزيت القنب عدة أضرار منها:

تلف الكبد.

التفاعل السلبي مع الأدوية والكحول.

التأثير على مستوى الوعي، لذا لا ينصح بأخذها أثناء القيادة.

فقدان الشهية.

نقص الخصوبة عند الرجال.

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