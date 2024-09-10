تفاصيل القبض على سعد الصغير في المطار.. اعرف القصة كاملة

قامت أجهزة الأمن في مطار القاهرة بإلقاء القبض على الفنان سعد الصغير، خلال عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما كان متواجدًا هناك لإحياء عدة حفلات غنائية.

سعد الصغير

تفاصيل القبض على سعد الصغير



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، وتم القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، حيث تم ضبطه وبحوذته سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا ومواد مدرجة تحت جدول المخدرات، وأفاد سعد الصغير في التحقيق معه بأنه لا يجيد القراءة و الكتابة ولم يكن يعلم أن هذه المواد محظورة.

تم تحرير محضر بالواقعة من قبل الشرطة في مطار القاهرة وإحالة سعد الصغير إلى النيابة العامة للتحقيق.



وكان الفنان سعد الصغير، قد شارك جمهوره مؤخرًا بصور وفيديوهات خلال تواجده في الولايات المتحدة لإحياء حفلات هناك.

أغنية بابا الشغلانة سعد الصغير

يذكر أن سعد الصغير، أصدر في يونيو الماضي أغنية بعنوان "بابا الشغلانة"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً، والأغنية كتب كلماتها محمد محمود ولحنها هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

سعد الصغير

كلمات أغنية بابا الشغلانة

كلمات الأغنية عبرت عن تحديه لكل من يتحدث عنه بالسوء، مؤكداً أنه "بابا الشغلانة" ومتمسك بمبادئه رغم كل ما يواجهه من انتقادات، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:خمسة في عينكوا ياولاد اللذينه.. ياللى بتجيبوا في سيرتنا وتقطعوا فينا.. خمسة في عينكوا ومن عين كل حاسد.. واللى كارهنا واللي قلبه جاحد.. أنا بابا الشغلانة.. ناس كتير فجاءتني بالكلام جرحتني كنت مخدوع فيهم وطيبتي دي اللي أذتنى.. صفيت معاهم النية متربي ع الطبلية.. مابخونش عيش ولا ملح ومابعرفش الأذية.. طول ما أنا.. ع الساحة.. ملكموش مساحة

عارف إنى حارقكوا.. ما كفاية بجاحة.. أنا هفضل بابا اللي كايدكوا.. طول ما أنا شغال.. دا أنا أي مكان بنزل أروحه تتهز جبال.. طول ما أنا شغال دنا أهز جبال.

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