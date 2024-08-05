أي حد عليه إيجار متأخر يكلمني.. سعد الصغير قرر مساعدة أهالي الإسكندرية

أعلن الفنان الشعبي سعد الصغير عن تقديم يد العون لأهالي الإسكندرية منهم الأيتام والأرامل وأصحاب الايجار المتأخر ، وكشف ذلك من خلال فيديو لايف عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.



وظهر سعد الصغير في الفيديو يقول: أي مطرب الناس ليها فضل عليه وإحنا من غير الجمهور ولا حاجة، واحد صاحبي مديني فلوس أوزعهم على أي حد من الأيتام، يكون عليه إيجار متأخر.

سعد الصغير

وأضاف سعد : إحنا تحت أمركم ودي فلوس حد مديهوملي أوزعهم لله.. ورسالة للأمهات اللي بيربوا أيتام كلموني إحنا موجودين في إسكندرية لـ 8 بالليل، أي حد عليه إيجار متأخر يكلمني.

سعد الصغير



آخر أعمال سعد الصغير

طرح سعد الصغير مؤخرا أغنية تحمل إسم "أغنية شارع شريف" ثم أغنية "هنروح المولد 2" عبر منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وطرح أغنية "يا بت يلا " والتي حققت العديد من النجاحات وهي توزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل ، وألحان زيزو فاروق ، وكلمات أحمد غريب.

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يذكر أن أغنية "يابت يلا" صورت في دبي واستغرق تصويرها يومين ، سوف يعرض لكم الموجز أبرز أغاني سعد الصغير

طرح سعد الصغير العديد من الأغاني القديمه التي حققت العديد من النجاحات أبرزهم أغنية الحنطور ، والليلة حلوة ، عسل أبيض ، العنب ، بسم الله ، ولعة ، أصحي ، فوق ، هتجوز ، وشكرا ياعم.

آخر عمل فني شارك به سعد الصغير

شارك سعد الصغير مؤخرا في مسرحية "كازانوفا" بطولة حسن الرداد ، عمرو يوسف ، ساندي علي ، نسرين طافش ، حمدي الميرغني ، بدرية طلبة ، هالة سرحان ، محمد طلعت ، ياسر الطوبجي ، سليمان عيد ، إخراج هشام عطوة ، وتأليف ضياء محمد.

أزمة سعد الصغير وطليقته رانيا

آثار سعد الصغير مؤخرا جدلا واسعا بين زوجته الحاليه وطليقته رانيا التي اكتشفت بالصدفة أنه متزوج عليها ، حيث طلبت الطلاق ولكنه رفض ، ثم بعد ذلك وافق ، وزوجته جت تحت بيتي وشتمتني بألفاظ خارجة.

واضافت طليقته في تصريحات صحفية : بعد 3 شهور مكانش في بينا أي تواصل، لكن اتفاجئت إنه كلم والدتي وقالها إنه عايز يرجع لي.



واستكملت: ولكن فؤجئت بظهوره في لايف عبر حسابه فيسبوك يخوض في شرفي وسمعتي ويقول أنني أعمل راقصة ، وقمت برفع قضية سب وقذف ضده.

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