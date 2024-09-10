بعد القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.. تعرف على العقوبة المنتظرة لسعد الصغير

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي القبض على المطرب الشعبي سعد الصغير مساء أمس الاثنين، لدى وصوله من أمريكا، وذلك بعد العثور على مواد مخدرة بحوزته، وأظهرت الفحوصات أن المضبوطات تتضمن سجائر إلكترونية وفيب تحتوي على زيت الماريجوانا، وهو نوع من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول لقانون مكافحة المخدرات، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

القبض على سعد الصغير بمطار القاهرة

وقالت مصادر قانونية إن زيت الماريجوانا المصنف ضمن المواد المحظورة يندرج تحت المواد المخدرة التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وأضافت المصادر أن القانون يفرض عقوبات صارمة على حيازة المواد المخدرة، سواء كان ذلك بقصد التوزيع أو التعاطي.

تفاصيل القبض على الفنان سعد الصغير والتحقيقات

أثناء تفتيش سعد الصغير في مطار القاهرة، بعد عودته من رحلة غنائية في أمريكا، عُثر على المواد المخدرة بحوزته. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري التحقيق مع المطرب الذي وصل على متن طائرة الخطوط القطرية، وكانت الضبطية الجمركية قد شملت المواد المحظورة التي كان يحملها.

هذه ليست الأزمة الأولى في حياة سعد الصغير، حيث سبق أن شهدت الأضواء حادثة اعتداء داخل ملهى ليلي بشارع الهرم. حيث كان قد اتهم زوجته الثانية، برلنتي عامر، بالاعتداء عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في الرأس.

آخر أعمال سعد الصغير

في الفترة الأخيرة، طرح سعد الصغير عدة أغاني جديدة، من بينها "شارع شريف" و"هنروح المولد 2" و"يابت يلا". وقد حققت هذه الأغاني نجاحًا ملحوظًا على المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية، حيث تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين المعروفين مثل أحمد غريب وزيزو فاروق.

عقوبات قانونية على حيازة المخدرات

وفقًا للمادة 33 من قانون العقوبات المصري، يعاقب الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد أو المشدد، مع إمكانية فرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه مصري. كما تنص المادة 34 على عقوبات أشد للإتجار بالمخدرات، تشمل السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.

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