نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

تستعرض " الموجز" في نشرتها التعليمية مجموعة متنوعة من الأخبار المثيرة الخاصة بالتعليم، والتي تضمنت وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم



أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف، على أهمية التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة اليونسكو، خاصة من خلال مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم، في جلسة بعنوان "مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا"، ضمن فعاليات مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024" الذي تنظمه منظمة اليونسكو في فرنسا.

وتنشر “الموجز” النقاط الرئيسية لكلمة وزير التربية والتعليم:

وزارة التربية والتعليم

رؤية مشتركة للاستفادة من الابتكارات الرقمية:

أكد وزير التربية والتعليم على أن هذه الشراكة مع اليونسكو تمثل رؤية مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز التعليم الجيد والمتاح للجميع في مصر.

تحول جذري في التعليم:

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن مصر اتخذت خطوات هامة نحو تحقيق تحول جذري في نظام التعليم، حيث تركز التكنولوجيا على أن تكون محفزاً لإطلاق الإمكانات ورعاية الإبداع في الطلاب والمعلمين.

الإنجازات المحققة:

تم إطلاق المركز الوطني للتعلم عن بعد واستوديو المحتوى الرقمي في الأكاديمية المهنية للمعلمين، وهذه الإنجازات تعد ركائز أساسية للجهود الوزارية في تعزيز نظام تعليمي شامل ومرن وقابل للتكيف.

المستقبل والتحديات:

أعلن وزير التربية والتعليم عن استمرار الجهود في المرحلة الثانية من المشروع، مع التركيز على تمكين المعلمين من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع المجتمعات الافتراضية للممارسة، بهدف تحقيق النجاح والتأكيد على دعم كل معلم لتحقيق أهداف التعليم.

أهمية التعاون المستمر:

أكد وزير التربية والتعليم على ضرورة التعاون المستمر بين الحكومات الوطنية، والمنظمات الدولية، وشركاء التكنولوجيا، مع التركيز على دور المعلمين في استخدام هذه التقنيات لتحسين تجربة التعلم.

بهذه الخطوات والجهود، تسعى مصر إلى تعزيز جودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب في جميع أنحاء البلاد، مستخدمة التكنولوجيا كأداة رئيسية في هذا السعي.

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كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024



تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. تزامنًا مع انتهاء آخر أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للدور الثاني اليوم، بدأ تنسيق المرحلة الثالثة للكليات الخاصة بالدبلومات الفنية لعام 2024. وقد فُتح باب تسجيل الرغبات اليوم الثلاثاء، وسيتواصل حتى يوم الخميس 12 سبتمبر، لمدة 10 أيام.

تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

ووفقا لبيان اطلعت عليه الموجز سيقوم طلاب الدبلومات الفنية بتسجيل رغباتهم إما عبر المعامل المتاحة في الجامعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، أو عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الذي سيكون متاحًا طوال اليوم.

تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024:

الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. 60% لدبلوم المدارس الفنية، المعاهد الفنية المتوسطة، ودبلوم المدارس المتقدمة.



الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. 75% لدبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة.



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