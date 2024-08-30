وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا لتنظيم الدراسة والامتحانات بالمدارس الدولية

أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قرارًا وزاريًا ينظم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في جميع المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية.

قرارات وزير التربية والتعليم

يكشف "الموجز" كافة التفاصيل عن قرارات وزير التربية والتعليم، والتي تتضمن التزام المدارس المرخصة بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث.

تدريس المواد الأساسية وفق المنهج

يلزم قرار وزير التربية والتعليم هذه المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع، وفقًا للمنهج المعتمد في المدارس الرسمية المصرية.

وزير التربية والتعليم

نسبة درجات المواد الوطنية في المجموع الكلي

يشمل قرار وزير التربية والتعليم أيضًا أن تشكل درجات الطالب في مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية نسبة 10% من مجموع الدرجات الكلي في نهاية كل صف دراسي. بالنسبة للمرحلة الثانوية، يجب تدريس مواد اللغة العربية، التاريخ، والتربية الدينية من الصف العاشر وحتى الثاني عشر أو ما يعادله.

احتساب درجات المواد الوطنية في الشهادات الدولية

ستحتسب درجات هذه المواد بنسبة 10% لكل منها ضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة للثانوية العامة.

توزيع الدرجات لشهادة الدبلومة الأمريكية

أما بالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، سيتم احتساب درجاتها بنسبة 40% من GPA، و40% للاختبارات النهائية الدولية، و20% من مجموع درجات امتحاني اللغة العربية والتاريخ.

وزير التربية والتعليم

تطبيق القرار على العام الدراسي القادم

يُطبق هذا القرار اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025 للطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف التاسع، ومن العام الدراسي 2025-2026 للطلاب من الصف العاشر.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات جديدة لسد عجز المعلمين خلال العام الدراسي 2024-2025. تشمل هذه الإجراءات الاستعانة بأخصائيي التعليم والتدريس من ذوي المؤهلات التربوية، وإعطاء الأولوية لمعلمي المدارس الحاليين، والاستفادة من المعلمين المحالين للمعاش، وكذلك توظيف الحاصلين على مؤهلات تربوية. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان استمرارية وجودة التعليم رغم التحديات.

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