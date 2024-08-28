استعدادًا للعام الدراسي.. وزير التربية والتعليم يصدر قرارات جديدة بشأن النظام الجديد وأعمال السنة

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم اجتماعًا مع قيادات ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بمحافظات أسوان وقنا والأقصر.

ويكشف “الموجز” هدف اجتماع وزير التربية والتعليم مع محافظ أسوان لمتابعة الإجراءات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وزير التربية والتعليم

قرارات وزير التربية والتعليم

خلال اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم على عدة نقاط للاستعداد للعام الدراسي الجديد والذي من المقرر أن يبدأ يوم 21 سبتمبر المقبل 2024 وهي كالتالي:

إعادة هيكلة المرحلة الثانوية يهدف هذا القرار إلى تحسين تدريس المناهج الأساسية وإكساب الطلاب المهارات اللازمة في الوقت المحدد، مع الاستفادة من المعايير الدولية في طرق التدريس والتكنولوجيا المتطورة المجهزة بها المدارس.

تقليل الكثافات الطلابية: شدد الوزير على أهمية خفض كثافة الفصول، ووجه بسرعة التعامل مع أي مشكلات في هذا السياق بالتواصل مع الوزارة لإيجاد حلول قبل بداية العام الدراسي.

أهمية أعمال السنة: أكد الوزير على ضرورة تفعيل أعمال السنة مثل السلوك والمواظبة والواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية، بهدف تحسين تقييم الطلاب وزيادة تحصيلهم الدراسي.

مجموعات التقوية: أشار إلى أن تنظيم مجموعات التقوية مسؤولية مجلس إدارة المدرسة، مع ضرورة الحصول على أجر المعلم بعد انتهاء الحصة مباشرة.

متابعة تنفيذ الخطط لضمان نجاح العام الدراسي الجديد

من جانبه، أشاد محافظ أسوان، اللواء إسماعيل كمال، بجهود الوزارة والإصلاحات التي تمت في ملف التعليم، وأثنى على تعاون الجميع في قطاع التعليم بالمحافظة، مشيرًا إلى الحاجة إلى مزيد من الفصول الدراسية وأنواع جديدة من المدارس مثل مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وزير التربية والتعليم

في ختام الزيارة، أعرب الوزير عن شكره للجهود المبذولة في تحسين العملية التعليمية، وأكد على استمرار متابعة تنفيذ الخطط لضمان نجاح العام الدراسي الجديد.

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم

ويذكر أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وصل صباح اليوم إلى محافظة أسوان لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد. استقبله في المحافظة اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والمهندس عمرو حلمي لاشين، نائب المحافظ، بالإضافة إلى قيادات الوزارة والأستاذ محمد فؤاد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.

بدأت الزيارة بجولة في مجمع مدارس العروبة، حيث اطلع الوزير والمحافظ على الفصول الدراسية وأعمال الطلاب في غرفة التربية الفنية.

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