تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة أسوان قبل العام الدراسي الجديد

في إطار جولاته المستمرة بمختلف المحافظات، وصل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، في صباح اليوم إلى محافظة أسوان لمتابعة تنفيذ الاستعدادات والآليات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة أسوان حيث كان في استقباله الوزير اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والمهندس عمرو حلمي لاشين، نائب المحافظ، إضافة إلى قيادات الوزارة والأستاذ محمد فؤاد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.

زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة أسوان

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة أسوان

بدأت زيارة وزير التربية والتعليم بجولة تفقدية في مجمع مدارس العروبة الذي يضم 2413 طالبًا وطالبة، حيث قام الوزير والمحافظ بزيارة بعض الفصول الدراسية واطلعا على معروضات الطلاب في غرفة التربية الفنية ضمن الأنشطة الصيفية، أثنى الوزير على مهارات الطلاب وأعمالهم.

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة أسوان

تقليل الكثافات الطلابية وسد عجز المعلمين

عقب الجولة، عقد وزير التربية والتعليم لقاء مع معلمي المجمع لمناقشة الآليات والقرارات الأخيرة المنظمة للعام الدراسي الجديد، حيث استمع الوزير إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تقليل الكثافات الطلابية، سد العجز في المعلمين، وجذب الطلاب للمدارس.

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة أسوان

متابعة تنفيذ الآليات وضمان انضباط العام الدراسي الجديد

وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه الجولات تهدف إلى التواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية والمدارس لمتابعة تنفيذ الآليات وضمان انضباط العام الدراسي الجديد.

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة أسوان

وأضاف وزير التربية والتعليم أن لائحة الانضباط والتحفيز المزمع صدورها قريبًا ستعمل على تعزيز الانضباط داخل المدارس، وإعادة هيبة المعلم، وتحفيز الطلاب.

من جانبه، أشاد اللواء إسماعيل كمال بالجهود التي يبذلها الوزير محمد عبد اللطيف في تحسين أداء المنظومة التعليمية، مؤكدًا دعمه الكامل لهذه الجهود.

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة أسوان

تقديم دورة تدريبية للطلاب

كما تفقد الوزير مدرسة أحمد طه حسين الثانوية، التي تضم 1255 طالبًا وطالبة، واطلع على معمل الحاسب الآلي بالمدرسة خلال تقديم دورة تدريبية للطلاب، واستمع لشرح حول استفادة الطلاب من هذه الدورات. وأكد الوزير على أهمية مجموعات التقوية وضرورة تقديم دعم فعال لإنجاحها.

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة أسوان

في ختام الزيارة، أعلن الوزير عن خطط لعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية ومديري المدارس في محافظات أسوان والأقصر وقنا لمتابعة أحدث المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

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