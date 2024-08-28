قبل تسجيل المرحلة الثالثة.. تعرف على تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2024 أدبي

يبحث طلاب الثانوية العامة عن تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2024 أدبي قبل التسجيل في رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2024، حيث تُعد كلية خدمة اجتماعية من الخيارات الدراسية المميزة للشعبة الأدبية، حيث تركز على تأهيل الطلاب للعمل في مجال الرعاية الاجتماعية ودعم المجتمع.

ويستعرض “الموجز” كافة المعلومات عن تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2024 أدبي حيث يتطلع الطلاب إلى معرفة الحدود الدنيا لتنسيق الكلية في المرحلة الثالثة للتنسيق، حيث تختلف التوقعات بناءً على نسبة النجاح والأعداد المطلوبة.

تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2024

تفاصيل تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2024

وفقًا لمؤشرات تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2024 يتوقع أن تكون نسبة القبول في كلية الخدمة الاجتماعية للشعبة الأدبية متوسطة مقارنة ببعض الكليات الأخرى، وتشير التوقعات إلى أن النسبة المطلوبة قد تتراوح حول 56% إلى 58%، بناءً على نسبة النجاح وعدد المتقدمين.

تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2024 انتساب موجه حلوان: الحد الأدنى للقبول 242 درجة.

تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2024 انتساب موجه بني سويف: الحد الأدنى للقبول 230 درجة.

ما هي أقسام كلية الخدمة الاجتماعية؟



علم الاجتماع العام

الشريعة الإسلامية

الإحصاء الاجتماعي

الأنثروبولوجيا الاجتماعية

علم الصحة العامة

علم الاجتماع السياسي

علم الاقتصاد العام

علم الاجتماع الريفي والحضري

علم النفس العام

علم النفس الاجتماعي

الحاسب الآلي

التنمية الاقتصادية

العلاقات العامة

تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2024

معهد الخدمة الاجتماعية بياخد من كام؟

معهد عالي خدمة اجتماعية بالإسكندرية: 212 درجة، ما يعادل 51.70%.

معهد عالي خدمة اجتماعية بالقاهرة : 210 درجات، ما يعادل 51.21%.

معهد عالي خدمة اجتماعية بدمنهور : 206 درجات، ما يعادل 50.24%.

شروط القبول بكلية خدمة اجتماعية

تتطلب كلية الخدمة الاجتماعية من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها اجتياز التنسيق بنسبة معينة، بجانب التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

يجب على الطلاب أن يكونوا قد اجتازوا الثانوية العامة بمعدل يوافق النسبة المطلوبة، وأن يتابعوا أي تحديثات أو تغييرات في شروط القبول عبر المنصات الرسمية.

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