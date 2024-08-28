الحدود الدنيا لتنسيق كليات السياحة والفنادق لعام 2024.. وتفاصيل المرحلة الثالثة

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن انتهاء أعمال تنسيق المرحلة الثانية للعام الجامعي 2024-2025، حيث تم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول في الكليات العلمية والأدبية لطلاب هذه المرحلة، ومن ضمنها كليات السياحة والفنادق لعام 2024.

ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الحدود الدنيا لتنسيق كليات السياحة والفنادق لعام 2024.

الحدود الدنيا لتنسيق كليات السياحة والفنادق

تنسيق كليات سياحة وفنادق مطروح: 246.5 درجة.

سياحة وفنادق مدينة السادات: 246 درجة.

سياحة وفنادق الفيوم: 246 درجة.

سياحة وفنادق المنصورة: 246 درجة.

تنسيق كليات سياحة وفنادق المنيا: 246 درجة.

سياحة وفنادق الأقصر: 246.5 درجة.

إطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات: من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة للتنسيق بعد الانتهاء من إجراءات تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية. الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة سيكون 50% لكل من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

تفاصيل المرحلة الثالثة: تبدأ المرحلة الثالثة لطلاب الدور الأول الناجحين في الثانوية العامة، وتستمر حتى ينتهي طلاب الدور الثاني من أداء الامتحانات وإعلان نتائجهم، سيتم تسجيل رغبات القبول وإعلان الحدود الدنيا للكليات العلمية والأدبية بعد ذلك.

نتائج تنسيق المرحلة الثانية: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، حيث تم توزيع 453,311 طالبًا على الكليات خلال المرحلتين الأولى والثانية في غضون أسبوعين فقط.

إجراءات المرحلة الثانية:

التزم مكتب التنسيق بترشيح الطلاب بناءً على رغباتهم المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تعديل قاموا به.

بعد إعلان نتائج تقليل الاغتراب، يمكن للطلاب طباعة بطاقات الترشيح الخاصة بهم من الموقع.

سيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2024

- كلية المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.

- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان.

- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.

- المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث.

- كلية تربية رياضية «بنات» قناة السويس بالإسماعيلية.

- كلية تربية رياضية «بنات» الإسكندرية.

- كلية تربية رياضية «بنات» الزقازيق.

- كلية تربية رياضية «بنات» السويس.

- كلية تربية رياضية «بنات» العريش.

- كلية تربية رياضية «بنات» المنصورة.

- كلية تربية رياضية «بنات» المنيا.

- كلية تربية رياضية «بنات» بني سويف.

- كلية تربية رياضية «بنات» جنوب الوادي.

- كلية تربية رياضية «بنات» حلوان بالجزيرة.

- كلية تربية رياضية «بنات» بورسعيد.

- كلية تربية رياضية «بنات» سوهاج.

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