كيفية التحويل بين كلية لكلية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024.. بعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية، يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية التحويل من كلية إلى أخرى. وقد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطريقة المعتمدة لإجراء هذا التحويل، سواء للمرحلة الأولى أو الثانية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

كيفية التحويل بين كلية لكلية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

خطوات التحويل بين كلية لكلية بعد نتيجة المرحلة الثانية

يُمكن للطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات، سواء كانوا من المرحلة الأولى أو الثانية، الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا واتباع الخطوات التي حددتها الوزارة. يبدأ التحويل من يوم الخميس 29 أغسطس وحتى الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

قواعد التحويل بين الكليات و تقليل الاغتراب 2024

التحويل بين الكليات يخضع لعدة شروط وضوابط حددها المجلس الأعلى للجامعات:

التحويل المناظر:

يجب أن يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

التحويل غير المناظر:

يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، وفي حدود النسبة المقررة.

قواعد التوزيع الجغرافي:

يجب الالتزام بها عند التحويل بين الكليات.

التحويل الإلكتروني فقط:

تتم جميع التحويلات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ولا توجد تحويلات ورقية.

التحويل لمرة واحدة:

يمكن للطالب التحويل مرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية:

يجب على الطالب استيفاء أي شروط إضافية تتطلبها الكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبار القدرات.

المفاضلة بين الطلاب:

تتم المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.



لإجراء التحويل، يمكن الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط المخصص من هنا ، واتباع الإرشادات لتسجيل الرغبات وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للتحويل.

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