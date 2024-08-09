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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

فترة التظلمات لمدة 15 يومًا

تظلمات الثانوية العامة 2024 .. التعليم تعلن عن أماكن تقديم التظلمات والرسوم الجديدة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

استقبلت وزارة التربية والتعليم  طلبات تظلمات الثانوية العامة 2024 للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 8 أغسطس 2024 ومن المقرر وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم أن تستمر فترة التظلمات لمدة 15 يومًا.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم أن  آخر موعد لاستقبال طلبات تظلمات الثانوية العامة  2024 هو يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2024

 

وتنشر "الموجز" رسوم تظلمات الثانوية العامة 2024 وخطوات تقديم التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية التعليم عن تخفيض رسوم تظلمات الثانوية العامة  2024 لتصبح 300 جنيه بدلاً من 500 جنيه لكل مادة دراسية. 

وشددت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة  2024 عبر أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري أو من خلال وسائل دفع إلكترونية متعددة مثل "فوري" و"وقت" و"إيجي باي" و"سداد" و"ضامن" وغيرها. وفي حالة وجود أي درجات مستحقة للطالب، يتم إعادة رسوم التصحيح له عبر إيصال السداد الذي يحصل عليه من هيئة البريد، وتضاف هذه الدرجات إلى المجموع الكلي للطالب.

التعليم تكشف عن خطوات تقديم التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2024

 

  1. دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة  2024 عبر حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فوري أو البريد المصري.
  2. الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2024 وتسجيل الدخول باستخدام البريد الموحد.
  3. تقديم طلب تظلمات الثانوية العامة  2024  مع اختيار المادة أو المواد التي يرغب الطالب في التظلم بها.
  4. سيتم تحديد موعد للإطلاع على صورة كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المراد التظلم فيها بلجنة النظام والمراقبة التابعة للطالب ضمن إجراءات تظلمات الثانوية العامة  2024 .

الخطوات بعد تقديم التظلمات 2024

  1. التربية والتعليم : في حالة تعديل درجات الطالب، يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًا.
     
  2. التربية والتعليم : يتم تجميع الدرجات وفقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته في المكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.
     
  3. التربية والتعليم : تعتمد مذكرات الزيادة من خلال الوزير أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان نظام المراقبة.

رابط موقع تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024 اضغط هنا للدخول

 

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