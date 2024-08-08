بعد فتح باب الطلبات.. رابط بوابة تظلمات الثانوية العامة 2024 من هنـا

فتح اليوم باب تظلمات الثانوية العامة 2024 ويمكن للطلاب الآن التقدم بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة، حيث يسعى الطلاب للحصول على معلومات حول الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم المخصص لتسجيل التظلمات، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لتقديم الطلبات.

ويستعرض “الموجز” لكم كافة التفاصيل عن تظلمات الثانوية العامة 2024 حيث يتساءل الطلاب عن الإجراءات المتبعة في عملية التظلم، حيث تشمل مراجعة أوراق الإجابة وتجميع الدرجات وفقًا لنموذج الإجابة، والاطلاع على التعديلات المحتملة في الدرجات.

بوابة تظلمات الثانوية العامة 2024

يمكنك الدخول عبر بوابة تظلمات الثانوية العامة 2024 التابعة لوزارة التربية والتعليم لتقديم طلبات التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024 والتي ظهرت خلال الأيام الماضية ولتقديم الطلبات من هذا الرابط من هنـــــــــــــــــــــا.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2024

يدفع الطلاب رسوم تظلمات الثانوية العامة 2024 تصل إلى 300 جنيه عن كل مادة يرغبون في تقديم التظلم بشأنها، حيث يأتي ذلك خلال منافذ التحصيل المعتمدة مثل البريد المصري، فوري، أو «آي فينانس» لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

تظلمات الثانوية العامة 2024

موعد تظلمات الثانوية العامة 2024

يبدأ موعد تظلمات الثانوية العامة 2024 اليوم الخميس 8 أغسطس حتى يوم الخميس المقبل 22 أغسطس 2024 أي سيكون مفتوح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024 خمسة عشر يومًا.

إجراءات أثناء تظلمات الثانوية العامة 2024

الحضور: يجب على الطالب الحضور بمفرده أو مع ولي أمره فقط؛ لا يُسمح بوجود مدرس المادة.

الالتزام بالمواعيد: يجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد؛ الطلبات المتأخرة غير مقبولة.

تقديم المستندات: تقديم صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

الاطلاع: يشمل الاطلاع على صورة من ورقة الإجابة (البابل شيت والمقالي) ونموذج الإجابة.

مراجعة الدرجات: مراجعة الإجابات وتجميع الدرجات وفقًا لتوزيعها على نموذج الإجابة، وتدوين الملاحظات في المكان المخصص.

بوابة تظلمات الثانوية العامة 2024

إجراءات متبعة بعد تظلمات الثانوية العامة 2024

في حال تعديل درجات الطالب، يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم المدفوعة.

تُعتمد مذكرات تعديل الدرجات من قبل رئيس عام الامتحان أو نائبه.

بعد ذلك، تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إبلاغ وزارة التعليم العالي “مكتب تنسيق القبول بالجامعات” بالنتيجة المعدلة للطالب.

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