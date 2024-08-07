الآن اعرف موعد بدء تنسيق الجامعات 2024 بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. تفاصيل

تصدرت كلمة "تنسيق الجامعات 2024" محركات البحث خلال الساعات الماضية عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 بعد استلام مكتب التنسيق لنتائج الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيتم إعداد شرائح المجموع التكراري للطلاب وتحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، على أن يُعلن الجدول الزمني لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال 48 ساعة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق الجامعات 2024

مؤشرات القبول للمرحلة الأولى 2024

تشير التوقعات إلى ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالجامعات 2024 في المرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضي، قد يتراوح الحد الأدنى لشعبة علمي علوم بين 89% و91%، وللشعبة الهندسية بين 84% و86%، وللشعبة الأدبية بين 71% و73%.

تنسيق المرحلة الأولى للجامعات لعام 2023

في عام 2023، كان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى كالتالي:

362 درجة فأكثر بنسبة 88.29% فأكثر لشعبة علمي علوم.

342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% فأكثر لشعبة علمي رياضة.

289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61% فأكثر لشعبة الأدبي.

تنسيق الجامعات 2024

خطوات التسجيل في تنسيق الجامعات لعام 2024

-زيارة بوابة التنسيق الإلكتروني.

الضغط على "تنسيق المرحلة الأولى" من القائمة الرئيسية، من هنا.

-اختيار الشعبة.

-إدخال رقم الجلوس.

-ظهور الكليات المتاحة وفقًا للمجموع.

-ترتيب رغبات الكليات.

-الضغط على أيقونة "تقديم الطلب".

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2024

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بلغ 67 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2024/2025. سيستمر استقبال طلبات إجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الإثنين 12 أغسطس 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، المتاح على مدار 24 ساعة.

المؤشرات الأولية لـ تنسيق كليات علمي علوم 2024

- كلية الطب من 374.5 درجة.

-كلية طب الأسنان من 373 درجة.

- تنسيق كلية الصيدلة من 367 درجة.

-كلية العلاج الطبيعي 369.5 درجة.

- تنسيق كلية العلوم من 356.5 درجة.

- تنسيق كلية الطب البيطري من 352.5 درجة.

- تنسيق كلية التمريض من 342 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات من 356.5 درجة.

-تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من 344.5 درجة.

- تنسيق كلية الألسن من 342 درجة.

-تنسيق كلية الإعلام من 318.5 درجة.

- كلية الزراعة 254 درجة.

- تنسيق كلية التجارة من 293 درجة.

- كلية السياحة والفنادق 246 درجة.

-كلية التربية 240 درجة.

- تنسيق كلية الفنون الجميلة من 278.5 درجة.

-تنسيق كلية تجارة انجلش من 318 درجة.

اقرأ أيضا:

بعد قليل انطلاق مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 بشكل رسمي

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2024 بمحافظة سوهاج