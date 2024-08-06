بعد نتيجة الثانوية العامة 2024.. تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم

تنسيق كلية زراعة 2024

يتسأل الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 لأنها واحدة من الكليات التي تحظى باهتمام خاص هي كلية الزراعة، التي توفر العديد من الفرص الدراسية والمهنية للطلاب في شعبة علمي علوم.

ويستعرض “الموجز” تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم حيث تعد كلية الزراعة من الكليات التي تقدم برامج دراسية متنوعة تشمل مجالات متعددة مثل الهندسة الزراعية، علم النبات، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم المنصورة: 301 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم القاهرة: 301 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم دمنهور: 301 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم دمياط: 296 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم الإسكندرية: 294.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم عين شمس: 294 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم طنطا: 287 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم الإسكندرية بسابا باشا: 287 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم الزقازيق: 285.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم القاهرة رياضة: 285.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم الإسكندرية رياضة: 285 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم كفر الشيخ: 284 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم وموارد طبيعية أسوان: 282.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم عين شمس رياضة: 282.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم المنوفية بشبين الكوم: 282 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم دمياط رياضة: 281.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم بنها: 281.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم سوهاج: 280 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم الفيوم: 279.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم قناة السويس بالإسماعيلية: 278.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم بني سويف: 278 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم مطروح بفوكه: 277.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم الوادي الجديد: 276.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم جنوب الوادي: 276 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم المنيا: 275.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم أسيوط: 275 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم كفر الشيخ رياضة: 271.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم المنصورة رياضة: 269 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم وموارد طبيعية أسوان رياضة: 267.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم الزقازيق رياضة: 264 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم الفيوم رياضة: 258.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم: 256.5 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم بنها رياضة بمشتهر: 256 درجة.

تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية: 254 درجة.

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