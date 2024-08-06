بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ما مصروفات وتنسيق جامعة الجلالة 2024 ؟



بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يبحث معظم الطلاب عن تنسيق جامعة الجلالة، فعلى هضبة الجلالة وفي شواطئ البحر الأحمر قرب مدينة العين السخنة، شيدت جامعة الجلالة، حيث تُعد من أبرز الجامعات الأهلية، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب المصريين والعرب للدراسة بها على مدار السنوات القليلة الماضية وذلك بفضل برامجها الدراسية المتطورة، و التي تواكب سوق العمل المصري بأسعار تنافسية أقل من الجامعات الخاصة.

تنسيق جامعة الجلالة 2024

يطرح عدد كبير من الاشخاص سؤال عن تنسيق جامعة الجلالة 2024، وينتظر عدد كبير من الطلاب تنسيق الجامعات الأهلية وعلى راسها جامعة الجلالة حيث تتعدد البرامج الدراسية في جامعة الجلالة الأهلية، وتنقسم إلى العديد من البرامج الدراسية والكليات التي تصل إلى نحو 15 تخصصًا، حسب بيان رسمي للجامعة،

1. الطب البشري.

2- طب الأسنان.

3- الصيدلة.

4- كلية العلاج الطبيعي.

5- كلية التمريض.

6-كلية الصيدلة

7- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

8- هندسة الكومبيوتر.

9- الهندسة.

10- علوم الكومبيوتر.

11- العلوم المالية وإدارة الأعمال.

12- العلوم الاجتماعية والإنسانية.

13- الإنتاج الإعلامي.

14- العلوم الأساسية.

15- الفن.

تنسيق جامعة الجلالة ٢٠٢٤

في الوقت الذي ينتظر فيه الطلاب تنسيق جامعة الجلالة 2024، نستعرض مع متابعي الموجز تنسيق جامعة الجلالة فإن تنسيق جميع الكليات 2024 جاء طبقًا لنتيجة تنسيق العام الماضي، كالآتي:

كلية الطب جامعة الجلالة 77%.

كلية طب الأسنان جامعة الجلالة 76%.

كلية العلاج الطبيعي جامعة الجلالة 74%.

كلية الصيدلة.جامعة الجلالة 71%.

كلية الهندسة جامعة الجلالة 66%.

كلية علوم الحاسب 61%.

باقي الأقسام من 55%.

مصروفات جامعة الجلالة

يعتقد غالبية الطلاب ان تنسيق جامعة الجلالة 2024 سيكون اقل من العام الماضي فهي من أكثر الجامعات المصرية التي شهدت إقبالاً كبيرًا من الطلاب المصريين والأجانب، ويمكن للطلاب من خريجي الثانوية العامة الالتحاق بها.

وعلى النحو التالي مصروفات كليات جامعة الجلالة:

1- الطب البشري: 140 ألف جنيه

2- طب الأسنان: 127 ألف جنيه

3- الصيدلة: 104 ألف جنيه

4- كلية العلاج الطبيعي: 87 ألف جنيه

5- كلية التمريض: 44 ألف جنيه

6- فنون جميلة: 63 ألف جنيه

7- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 52 ألف جنيه

8- هندسة الكمبيوتر: 58 ألف جنيه

9- الهندسة: 85 ألف جنيه

10- الصناعات الغذائية: 56 ألف جنيه

11- العلوم الإدارية وإدارة الأعمال: 62 ألف جنيه

12- العلوم الاجتماعية والإنسانية: 56 ألف جنيه

13- الإنتاج الإعلامي: 63 ألف جنيه

14- العلوم الأساسية: 56 ألف جنيه.

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