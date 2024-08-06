مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2024.. (توقعات أولية)

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024.. يترقب طلاب الثانوية العامة 2024، انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024، ويبحثون عن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2024 ، والتي يتمكن من خلالها الطالب من تحديد الكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

ووفقا للإحصائيات، أكدت مصادر خاصة لـ “الموجز” أنه من المتوقع ارتفاع الحدود الدنيا للكليات في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات هذا العام 2024/2025 بمقدار 1 أو 2 % عن العام الماضي نظرا لارتفاع شرائح المجاميع المرتفعة هذا لاعام في نتيجة الثانوية العامة 2024.

نتيجة الثانوية العامة 2024

ووفقا لما تم إعلانه من نتيجة الثانوية العامة هذا العام، فإن عدد الطلاب الذين حصلوا على 70% فأكثر ارتفعت عن العام الماضي، كما انخفض نسب الحاصلين على 70% فأقل عن العام الماضي كذلك ، مما من شأنه رفع الحد الأدنى للقبول بالجامعات عن نظيرها في العام الماضي لكن بنسب طفيفة.

موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024

كشف مصدر مسئول في وزارة التعليم العالي، أن مكتب التنسيق أتم كافة استعداداته لاستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2024، الراغبين في الالتحاق بإحدى الجامعات أوالمعاهد الحكومية هذا العام.

وأكد في تصريحات لـ “الموجز” ، أن معامل التنسيق بالجامعات، مستعدة لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم فور الإعلان عن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، كما أن الوزارة أعدت قائمة بالجامعات المعتمدة بها ، وقائمة سوداء بالكيانات الوهمية، خشية أن يقع الطلاب فريسة لها.

وأوضح أن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2024، ستبدأ فور التأكد من وصول شهادات النجاح للمدارس، حتى يتمكن كل طالب من الحصول على شهادته ، نظرا لاحتوائها على رقم سري خاص بالطالب، لن يتمكن من تسجيل رغباته على موقع التنسيق الإلكتروني بدونه.

ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الأولى للتنسيق خلال 84 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.

تنسيق الجامعات 2024

يمكن لطلاب الثانوية العامة 2024، الاعتماد على الحدود الدنيا المعلنة لتنسيق الجامعات 2023، لتحديد الكلية التي يرغب في التقدم لها وفقا لمجموعه.

ويرصد “الموجز” من خلال هذا التقرير الحدود الدنيا للكليات 2023:

كليات الطب 91.34 %

كليات طب الأسنان 90.97%

كليات الصيدلة 89.51 %

وكليات العلاج الطبيعي 90.12 %

كليات الهندسة 85%

كليات الإعلام 343

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