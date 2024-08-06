تنسيق الجامعات 2024.. مد التقدم لاختبارات القدرات حتى هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2024.. قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لاختبارات القدرات 2024 لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الإثنين القادم الموافق 12 أغسطس، حرصًا على مصالح أبنائنا الطلاب، وفقا لتوجيهات وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.

رابط التسجيل لاختبارات القدرات 2024

وأكدت الوزارة في بيان حصل “الموجز” على نسخة منها أن موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg سيستمر في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الإثنين الموافق 12/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

ما هي الكليات تشترط أداء اختبارات القدرات 2024 للالتحاق بها؟

يستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير بيان بالكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها للعام الدراسي 2024/ 2025 ، وهي كالتالي:

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف - طنطا).

كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).

كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

- أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

- ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2024

- يجب على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــا.

- يقوم الطالب بطباعة صورة التسجيل للاختبارات.

- يقوم الطالب بالدخول على موقع كل جامعة للحصول على كود الدفع الإلكتروني.

- يتم سداد المصروفات المقررة وفقًا للطريقة التي تحددها كل جامعة.

- بعد سداد كود الدفع الإلكتروني على موقع الجامعة يرسل للطالب موعد امتحان القدرات الخاص به .

خطوات الاستعلام عن نتيجة اختبارات القدرات 2024

ويستعرض موقع “الموجز” في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة امتحان القدرات 2024، وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــا.

تحديد الشهادة الحاصل عليها الطالب.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة الرقم القومي كاملًا.

إدخال الرقم الذي يظهر في الصورة.

ستظهر النتيجة فور اعتمادها ورفعها على الموقع بشكل رسمي.

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