موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024.. يترقب طلاب الثانوية العامة 2024، موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024، للقبول بالجامعات المصرية، حيث تنقسم مرحلة تنسيق القبول بالجامعات لثلاثة مراحل كل عام، تبدأ عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024.

وأعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اليوم نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميا في مؤتمر صحفي، بنسب نجاح بلغت في المدارس الثانوية العامة عربي 86.9%، والمدارس الرسمية لغات 88.6%، والمدارس الخاصة لغات 91.8%، والمدارس الخاصة بمصروفات 74.3%، والمدارس الخاصة معان 93.0%، وأخيرًا، بلغت نسبة النجاح في منازل وخدمات 56.2%.

تنسيق الجامعات 2024

ويبدأ خلال أيام قليلة ، تنسيق الجامعات 2024، حيث يعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي ، عن بدء تلقي تسجيل ترشيحات طلاب الثانوية العامة 2024 الناجحين في الدور الأول، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لتتولى وزارة التعليم العالي ممسئولية توزيعهم على الجامعات والمعاهد الحكومية.

وأكدت مصادر حاصة لـ “الموجز” أن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي قد بدأ منذ أمس الاثنين في العمل على نتيجة الثانوية العامة 2024، وفقا للإحصائيات الخاصة بالنتيجة، وشرائح مجاميع النجاح ودرجات الطلاب ، لتحديد نسب الحدود الدنيا للقبول في الكليات في الشعب الثلاث علمي علوم وعلمي رياضة وادبي.

وأشارت المصادر إلى أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، قد أنهى كافة استعداداته لاستقبال وتلقي رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية، موضحة أن معامل التنسيق بالجامعات مستعدة لاستقبال الطلاب فور الإعلان عن بدء المرحلة الأولى.

موعد بدء تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة 2024

موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024.. وقال السيد عطا ، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2024، ستبدأ فور التأكد من وصول شهادات النجاح الخاصة بالطلاب للمدراس، ليتمكن كل طالب من الحصول على شهادته، نظرا لأن كل شهادة عليها رقم سري خاص بالطالب ، ووجوده يعد شرط أساسي لعملية تسجيل الرغبات في موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد عطا، أن الوزارة قامت بتحديث قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة التابعة لها، تسهيلا على أولياء الأمور، وحتى لايقع الطلاب وأولياء أمورهم فريسة للكيانات الوهمية، كما أصدرت في هذا الصدد أيضا قائمة سوادء بالكيانات التعليمية الوهمية الغير معتمدة من الوزارة.

رابط التسجيل لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الإلتحاق بإحدى الجامعات الحكومية ، التسجيل عقب بدء موعد تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://tansik.digital.gov.eg

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