لحظة إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 رسميا.. (فيديو)

أعلن وزير التربية والتعليم نسب نجاح الثانوية العامة 2024، بالإضافة لتكريم الأوائل للشهادة الثانوية العامة 2024، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير محمد عبد اللطيف، نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

بلغت نسبة النجاح في المدارس الثانوية العامة عربي 86.9%، والمدارس الرسمية لغات 88.6%، والمدارس الخاصة لغات 91.8%، والمدارس الخاصة بمصروفات 74.3%، والمدارس الخاصة معان 93.0%، وأخيرًا، بلغت نسبة النجاح في منازل وخدمات 56.2%.

خلال المؤتمر، الذي حضره عدد من قيادات الوزارة، بمن فيهم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات ورئيس امتحانات الثانوية العامة، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، تم استعراض نتائج الامتحانات. تقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 729 ألف طالب وطالبة، ونجح منهم 590 ألف و992 طالبًا، محققين نسبة نجاح عامة بلغت 81.3%.

وفي سياق متصل، شهد المؤتمر حضور أوائل الثانوية العامة لعام 2024، حيث قام الوزير بتكريمهم.

أوائل الثانوية العامة 2024 - علمي علوم:

المركز الأول: ندى رمضان عبد الونيس محمد الدمهوجي - مجموع 404.5 - محافظة المنوفية.

المركز الثاني: رؤى أحمد محمد مدبولي يوسف - مجموع 403.5 - محافظة القليوبية.

المركز الثالث: إياد يحيي حسن الشربيني - مجموع 403 - محافظة دمياط.

المركز الثالث مكرر: جنة أرق عبد الوهاب متولي - مجموع 403 - محافظة الدقهلية.

المركز الخامس مكرر: زياد مصطفى حسن رضوان - مجموع 402.5 - محافظة الغربية.

المركز الخامس مكرر: مريم إيهاب يوسف حسن - مجموع 402.5 - محافظة قنا.

المركز السابع مكرر: حسن محمد حسن إبراهيم - مجموع 402 - محافظة الشرقية.

المركز السابع مكرر: رهف محمد توفيق محمد أحمد - مجموع 402 - محافظة الغربية.

المركز السابع مكرر: سلمى محمد فرغلي عبد المعطي - مجموع 402 - محافظة أسيوط.

المركز السابع مكرر: فلوباتير سعيد يعقوب شنودة - مجموع 402 - محافظة البحيرة.

اوائل الثانوية العامة



أوائل الثانوية العامة 2024 - علمي رياضة:

المركز الأول: محمد هاني سعيد محمد محمود - مجموع 405 - محافظة الإسماعيلية.

المركز الثاني: محمد أحمد محمد أحمد الحسيني داوود - مجموع 405 - محافظة البحيرة.

المركز الثاني مكرر: محمد شريف محمد الأمير هريدي قاسم - مجموع 405 - محافظة القليوبية.

المركز الثاني مكرر: نورهان نبيل عبد العظيم صالح - مجموع 405 - محافظة القاهرة.

المركز الخامس: أحمد فتحي عبد القوي عبد ربه - مجموع 404.5 - محافظة قنا.

المركز السادس: أحمد تامر صلاح الدين - مجموع 403.5 - محافظة القليوبية.

المركز السادس مكرر: مايكل رضا عياد ملاك جرجس - مجموع 403.5 - محافظة القاهرة.

المركز السادس مكرر: محمد أحمد أبو الفتوح قرني - مجموع 403.5 - محافظة الإسكندرية.

المركز السادس مكرر: يوسف أبو غنام محمد أبو زيد عبود - مجموع 403.5 - محافظة كفر الشيخ.

المركز العاشر مكرر: علي أحمد حسن محمد عبد الحافظ - مجموع 403 - محافظة الإسماعيلية.

المركز العاشر مكرر: عمر محمد أحمد محمد هلال - مجموع 403 - محافظة المنوفية.

تكريم اوائل الثانوية العامة 2024



أوائل الثانوية العامة 2024 - أدبي:

المركز الأول مكرر: ملك علي السيد بيومي إبراهيم - مجموع 394.5 - محافظة الجيزة.

المركز الأول مكرر: ندى أحمد حسن مرسي أحمد سرحان - مجموع 394.5 - محافظة الإسكندرية.

المركز الثالث: حبيبة محمود إبراهيم محمد أبو النور - مجموع 393 - محافظة القاهرة.

المركز الرابع: إياد عادل زكي حسين مؤمن - مجموع 392.5 - محافظة الإسكندرية.

المركز الخامس: تغريد أحمد علي أحمد كركر - مجموع 392 - محافظة دمياط.

المركز السادس مكرر: بشرى صلاح الدين شاكر عبد الحافظ - مجموع 391.5 - محافظة أسيوط.

المركز السادس مكرر: ريم عمار إبراهيم محمد شاكر ضيف - مجموع 391.5 - محافظة المنوفية.

المركز السادس مكرر: منة الله غريب نوبي عرابي - مجموع 391.5 - محافظة السويس.

المركز السادس مكرر: نوران محمد عادل محمد يوسف - مجموع 391.5 - محافظة القاهرة.

المركز العاشر مكرر: رغدة سمير إبراهيم محمد إسماعيل - مجموع 391 - محافظة القاهرة.

المركز العاشر مكرر: عمار طاهر محمد عبد الخالق حزمان - مجموع 391 - محافظة الغربية.

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