ننشر مصروفات الجامعات الأهلية 2024

مصروفات الجامعات الأهلية 2024.. يتزايد البحث الآن عن الجامعات الأهلية، ومصروفات الجامعات الأهلية 2024، وتخصصاتها، خاصة بعد إعلان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال مؤتمر صحفي انتهى منذ قليل.

ماهي الجامعات الأهلية في مصر

تضم منظومة الجامعات الأهلية في مصر، الجامعات الأهلية الدولية وهي جامعات الجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، والملك سلمان .

والجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، وتضم 12 جامعة وهي، جامعة المنصورة الأهلية،جامعة حلوان الأهلية،جامعة بنها الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية،جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

بالإضافة إلى الجامعة الفرنسية الأهلية، وجامعة النيل الأهلية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

ويستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير مصروفات الجامعات الأهلية 2024 في كل التخصصات:

مصروفات الجامعات الأهلية 2024

مصروفات جامعة بني سويف الأهلية

الطب البشري 110 ألف جنيه

طب الأسنان 90 ألف جنيه

صيدلة كلينيكال 80 ألف جنيه

العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه

التمريض 50 ألف جنيه

الهندسة 60 ألف جنيه

الحاسبات والذكاء الاصطناعي 50 ألف جنيه

علوم الملاحة 60 ألف جنيه

كلية العلوم 35 ألف جنيه

التجارة 35 ألف جنيه

الإعلام 35 ألف جنيه

الآداب 35 ألف جنيه

مصروفات جامعة جنوب الوادي الأهلية

الطب البشري 130 ألف جنيه

العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه

الصيدلة 90 ألف جنيه

التمريض 50 ألف جنيه

الهندسة 50 ألف جنيه

الحاسبات والذكاء الاصطناعي 50 ألف جنيه

الألسن 30 ألف جنيه

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

الطب البشري 150 ألف جنيه

طب الأسنان 120 ألف جنيه

العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه

الهندسة 70 ألف جنيه

العلوم 50 ألف جنيه

العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال 60 ألف جنيه

الفنون 60 ألف جنيه

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 75 ألف جنيه

تكنولوجيا العلوم الصحية 45 ألف جنيه

مصروفات جامعة المنصورة الأهلية

الطب البشري 130 ألف جنيه

طب الأسنان 110 ألف جنيه

الصيدلة 90 ألف جنيه

الهندسة 65 ألف جنيه

التمريض 40 ألف جنيه

الاقتصاد وإدارة الأعمال 30 ألف جنيه

مصروفات جامعة أسيوط الأهلية الجديدة

الطب البشري 130 ألف جنيه

طب الأسنان 110 ألف جنيه

الصيدلة 80 ألف جنيه

الهندسة 50ألف جنيه

الحاسبات 50 ألف جنيه

العلوم الإدارية 40 ألف جنيه

الألسن 35 ألف جنيه

مصروفات جامعة العلمين الدولية

طب الأسنان 118 ألف جنيه

الصيدلة كلينيكال 104 ألف جنيه

العلاج الطبيعي 94 ألف جنيه

الهندسة 76 ألف جنيه

علوم الحاسب 76 ألف جنيه

هندسة الحاسب 76 ألف جنيه

الصحة العامة 63 ألف جنيه

العلوم الأساسية 57 ألف جنيه

الفنوان والتصميم 57 ألف جنيه

الأعمال 57 ألف جنيه

اقرأ أيضا

التعليم تحصل على منح دراسية بالجامعات لطلاب مدارس المتفوقين

وزير التعليم العالي: نسعى للتوسع في الشراكات الدولية للارتقاء بمستوى الجامعات الأهلية



