ننشر مصروفات الجامعات الأهلية 2024
مصروفات الجامعات الأهلية 2024.. يتزايد البحث الآن عن الجامعات الأهلية، ومصروفات الجامعات الأهلية 2024، وتخصصاتها، خاصة بعد إعلان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال مؤتمر صحفي انتهى منذ قليل.
ماهي الجامعات الأهلية في مصر
تضم منظومة الجامعات الأهلية في مصر، الجامعات الأهلية الدولية وهي جامعات الجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، والملك سلمان .
والجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، وتضم 12 جامعة وهي، جامعة المنصورة الأهلية،جامعة حلوان الأهلية،جامعة بنها الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية،جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.
بالإضافة إلى الجامعة الفرنسية الأهلية، وجامعة النيل الأهلية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.
ويستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير مصروفات الجامعات الأهلية 2024 في كل التخصصات:
مصروفات الجامعات الأهلية 2024
مصروفات جامعة بني سويف الأهلية
- الطب البشري 110 ألف جنيه
- طب الأسنان 90 ألف جنيه
- صيدلة كلينيكال 80 ألف جنيه
- العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه
- التمريض 50 ألف جنيه
- الهندسة 60 ألف جنيه
- الحاسبات والذكاء الاصطناعي 50 ألف جنيه
- علوم الملاحة 60 ألف جنيه
- كلية العلوم 35 ألف جنيه
- التجارة 35 ألف جنيه
- الإعلام 35 ألف جنيه
- الآداب 35 ألف جنيه
مصروفات جامعة جنوب الوادي الأهلية
- الطب البشري 130 ألف جنيه
- العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه
- الصيدلة 90 ألف جنيه
- التمريض 50 ألف جنيه
- الهندسة 50 ألف جنيه
- الحاسبات والذكاء الاصطناعي 50 ألف جنيه
- الألسن 30 ألف جنيه
مصروفات جامعة حلوان الأهلية
- الطب البشري 150 ألف جنيه
- طب الأسنان 120 ألف جنيه
- العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه
- الهندسة 70 ألف جنيه
- العلوم 50 ألف جنيه
- العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال 60 ألف جنيه
- الفنون 60 ألف جنيه
- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 75 ألف جنيه
- تكنولوجيا العلوم الصحية 45 ألف جنيه
مصروفات جامعة المنصورة الأهلية
- الطب البشري 130 ألف جنيه
- طب الأسنان 110 ألف جنيه
- الصيدلة 90 ألف جنيه
- الهندسة 65 ألف جنيه
- التمريض 40 ألف جنيه
- الاقتصاد وإدارة الأعمال 30 ألف جنيه
مصروفات جامعة أسيوط الأهلية الجديدة
- الطب البشري 130 ألف جنيه
- طب الأسنان 110 ألف جنيه
- الصيدلة 80 ألف جنيه
- الهندسة 50ألف جنيه
- الحاسبات 50 ألف جنيه
- العلوم الإدارية 40 ألف جنيه
- الألسن 35 ألف جنيه
مصروفات جامعة العلمين الدولية
- طب الأسنان 118 ألف جنيه
- الصيدلة كلينيكال 104 ألف جنيه
- العلاج الطبيعي 94 ألف جنيه
- الهندسة 76 ألف جنيه
- علوم الحاسب 76 ألف جنيه
- هندسة الحاسب 76 ألف جنيه
- الصحة العامة 63 ألف جنيه
- العلوم الأساسية 57 ألف جنيه
- الفنوان والتصميم 57 ألف جنيه
- الأعمال 57 ألف جنيه
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