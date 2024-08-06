بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. الحزاوي للطلاب «مفيش حاجة اسمها كليات قمة»

نتيجة الثانوية العامة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 أعربت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة الأسرة، عن تهانيها لطلاب وطالبات الثانوية العامة الناجحين، متمنية لهم التوفيق في حياتهم الجامعية، مؤكدًا أن على أن النجاح في الحياة لا يُقاس بدخول كلية معينة، بل بالاجتهاد وتطوير الذات في أي كلية تتناسب مع قدراتهم.

وأضافت الحزاوي، خلال بيان إعلامي عن نتيجة الثانوية العامة 2024 أن هناك طفرة غير مسبوقة في استحداث برامج جديدة وافتتاح كليات تواكب سوق العمل الحالي، داعية الطلاب إلى البحث عن معلومات حول هذه التخصصات الجديدة واختيار ما يناسبهم.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

ونصحت الحزاوي أولياء الأمور بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 بدعم أبنائهم وغمرهم بمشاعر الحب، مؤكدة على ضرورة النظر إلى المرحلة القادمة وعدم لوم الأبناء أو الضغط عليهم بسبب التمسك بمفاهيم قديمة مثل "كليات القمة"، مشيرة إلى أن المجتمع بحاجة إلى جميع التخصصات، ويجب على الطالب دراسة ما يرغب فيه وتحقيق قمته الخاصة.

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

في سياق آخر، وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب اجتياز هذه الاختبارات حتى يوم الإثنين القادم الموافق 12 أغسطس، حرصًا على مصلحة الطلاب.

رغبات طلاب الثانوية العامة

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني هنا في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024 لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الإثنين 12-8-2024، وسيكون الموقع متاحًا على مدار 24 ساعة.

كليات اختبارات القدرات

تتضمن الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعي 2024-2025 ما يلي:

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا.

كليات التربية الرياضية بنين وبنات.

كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات الفنون الجميلة فنون وعمارة بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا، جنوب الوادي،

المنصورة، أسيوط، الأقصر قسم الفنون، حلوان، الإسكندرية، المنيا، المنصورة، أسيوط (قسم العمارة).

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