لطلاب الثانوية العامة 2024.. طريقة التسجل عبر موقع التنسيق لإجراء اختبارات القدرات

عبر موقع التنسيق لإجراء اختبارات القدرات

اختبارات القدرات .. تنشر “الموجز” تقريرا لطلاب الثانوية العامة 2024 بشأن طريقة التسجل عبر موقع التنسيق لإجراء اختبارات القدرات

تعد اختبارات القدرات هي اختبارات قياسية يُطلب من الطلاب اجتيازها للالتحاق ببعض الكليات في الجامعات، خصوصًا الكليات التي تعتمد على تقييم المهارات والقدرات الخاصة بالطلاب بجانب نتائج الثانوية العامة وهذه الاختبارات تهدف إلى قياس القدرات الأساسية التي يحتاجها الطلاب في مجالات محددة، مثل الفنون والرياضة والتصميم.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات :

الدخول إلى الموقع الرسمي: قم بالدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنا.

اختيار التسجيل: اضغط على "تسجيل اختبارات القدرات".

تسجيل البيانات: أدخل بيانات الطالب مثل رقم الجلوس والرقم القومي الخاص به.

متابعة: اضغط على "متابعة" للتحقق من صحة البيانات وتأكيد التسجيل.

تأكيد البيانات: تظهر كافة البيانات المسجلة على الشاشة. تأكد من صحتها ثم قم بتأكيد التسجيل.

شروط أداء اختبار القدرات:

عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية: يُمنع دخول الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. حتى وإن كان الهاتف مغلقًا، يُعتبر الطالب غير لائق إذا عُثر معه على أي جهاز إلكتروني.

إحضار مستلزمات الوقاية: يجب على الطلاب إحضار الكمامات والقفازات الطبية، واستخدام الكحول كإجراء وقائي.



ارتداء الكمامة والقفازات: يجب على الطالب ارتداء الكمامة والقفازات الطبية طوال فترة الاختبار.



الحضور المبكر: يجب على الطالب الحضور إلى موقع الاختبار قبل موعده بساعة كاملة على الأقل.



ممنوع دخول أولياء الأمور: يُسمح فقط للطلاب بدخول مكان الاختبار. يجب على الطلاب الدخول في الوقت المحدد لهم.



منع التصوير: يُمنع تصوير أي جزء من الاختبار أو نشره بأي وسيلة. يُعتبر الطالب غير لائق إذا قام بتصوير الاختبار أو نشره.



تعتبر هذه الخطوات والشروط أساسية لضمان سير الاختبارات بانتظام وتحقيق العدالة لجميع المتقدمين.

أنواع اختبارات القدرات:



اختبارات القدرات الرياضية: تقيس المهارات البدنية واللياقة البدنية للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات التربية الرياضية أو الكليات التي تتطلب قدرات رياضية خاصة.



اختبارات القدرات الفنية: تُقَيم المهارات الفنية مثل الرسم والتصميم والتلوين، وغالبًا ما تكون موجهة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون الجميلة أو الفنون التطبيقية.



اختبارات القدرات الموسيقية: تقيس المهارات الموسيقية والعزف والغناء، وتُستخدم لتقييم الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الموسيقى.

اختبارات القدرات العلمية: تقيس مهارات التفكير التحليلي والقدرات العلمية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العلمية مثل الطب والهندسة.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات :



زيارة الموقع الإلكتروني: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي أو موقع التنسيق الإلكتروني.

التسجيل: اختر خيار التسجيل في اختبار القدرات واملأ البيانات المطلوبة، مثل رقم الجلوس والرقم القومي.

اختيار موعد الاختبار: حدد موعدًا مناسبًا لاختبار القدرات حسب المواعيد المتاحة.

تأكيد التسجيل: راجع المعلومات المدخلة وتأكد من صحتها، ثم قم بتأكيد التسجيل.

الشروط العامة لأداء اختبارات القدرات :



الالتزام بالمواعيد: يجب حضور الطالب في الوقت المحدد للاختبار، ويفضل أن يكون الحضور قبل الموعد المحدد بساعة.



الملابس المناسبة: يُفضل ارتداء ملابس مريحة تتناسب مع نوع الاختبار.



المستلزمات الوقائية: يجب إحضار الكمامات والقفازات الطبية في حال كانت هذه الإجراءات مطلوبة بسبب ظروف صحية معينة.



عدم اصطحاب الأجهزة الإلكترونية: يُمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية إلى قاعة الاختبار.



الالتزام بالإجراءات الأمنية: قد تكون هناك إجراءات أمنية تتطلب الالتزام بها، مثل التفتيش الشخصي عند الدخول.

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