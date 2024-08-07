خوفًا من نتيجة الثانوية العامة 2024.. طالب ينهي حياته بسبب تهديدات والده

نتيجة الثانوية العامة 2024

يعيش بعض الطلاب حالة من الصدمة بعد حصولهم على نتيجة الثانوية العامة 2024 حيث شهدنا خلال الساعات الماضية حالات انتحار ومحاولات إنهاء الحياة، من بين هؤلاء الطلاب، ألقى طالب يدعى بلال وليد في الثانوية العامة نفسه من الطابق السادس بعد مشاجرة مع والده.

وتبين أن سبب المشاجرة كانت بسبب نتيجة الثانوية العامة 2024 التي ظهرت أول أمس، حيث هدد الوالد ابنه بلال بأنه إذا لم يحصل على درجة جيدة فسوف يتعرض لعواقب وخيمة، مما دفع الابن لإلقاء نفسه من الطابق السادس تاركًا والده نادمًا على ما فعله.

توفى بسبب نتيجة الثانوية العامة 2024

حصل الشاب بلال وليد على نتيجة الثانوية العامة 2024، والتي كانت سببًا في إنهاء حياته بسبب خوفه من مواجهة أبيه عند ظهورها، على نسبة 61%، مما يعني أنه ناجح في جميع مواد الثانوية العامة.

إجراء تحريات المباحث الجنائية

وقعت حادثة الطالب بلال وليد في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، حيث نقل إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة التي صرحت بالدفن بعد استلام تقرير الطب الشرعي وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

بلال وليد

مشاجرة مع والده بسبب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بأن الطالب بلال وليد، 17 عامًا، قد أقدم على الانتحار بالقفز من الطابق السادس في العقار الذي يسكن به بمنطقة الخصوص، أظهرت التحقيقات الأولية أن الطالب تشاجر مع والده قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024.

محاولة إنهاء حياة طالبة بالثانوية العامة 2024

وفي حادثة مماثلة، أقدمت طالبة الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية على إشعال النار في نفسها قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 خوفًا من الحصول على مجموع لا يؤهلها لدخول الكلية التي ترغب فيها.

تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تلقت السلطات إخطارًا من مركز الحروق في مستشفى كفر الزيات العام يفيد بوصول فتاة في العقد الثاني من العمر مصابة بحروق من الدرجات الثلاث بنسبة 90%، وحالتها حرجة لا تسمح باستجوابها حول الواقعة.

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