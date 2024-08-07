التعليم تكشف موعد ورابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 من الطلاب المتضررين من نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي2023-2024، اعتبارًا من غد الخميس 8 أغسطس 2024.

موعد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024



من المقرر فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 لمدة خمسة عشر يومًا، من الخميس 8 أغسطس 2024 وحتى الخميس 22 أغسطس 2024، وتبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من الأحد 11 أغسطس 2024.



خطوات تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

فتح باب التقدم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.

سداد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (البريد المصري، فوري، أي فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

دفع 300 جنيه لكل مادة يرغب الطالب في التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة مثل البريد المصري، فوري، وأي فينانس لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.



موقع تظلمات الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024 عبر الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــــــــا



إجراءات خلال التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

حضور الطالب بمفرده أو مع ولي أمره لمقر التظلمات، مع منع اصطحاب مدرس المادة.

الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس له الحق في التقدم بطلب مرة أخرى.

تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت وورقة المقال) بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات وفقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون ملاحظاته في المكان المخصص لذلك.

إجراءات متبعة بعد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

في حالة تعديل درجات الطالب، يتم إخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

تعتمد مذكرات الزيادة من قبل رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

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