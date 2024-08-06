ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024

تنشر “الموجز” تقرير عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024، وذلك عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 واعتمادها من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

الجدول الزمني لـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 :

بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024: السبت، 24 أغسطس 2024



انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024: الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024



امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 للمكفوفين:

بدء الامتحانات: السبت، 24 أغسطس 2024



انتهاء الامتحانات: الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

مؤشرات وإحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2024

إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2024 .. عدد المتقدمين للامتحانات: 729,835



إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2024 .. عدد الحاضرين: 726,648



إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2024 .. عدد الناجحين: 590,992



إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2024 .. عدد الطلاب الباقين للدور الثاني: 96,984

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة عبر السنوات:



نتيجة الثانوية العامة 2024 : 81.3%



نتيجة الثانوية العامة العام 2022/2023: 78.8%



نتيجة الثانوية العامة العام 2021/2022: 74.5%



نتيجة الثانوية العامة العام 2020/2021: 73.6%



نتيجة الثانوية العامة العام 2019/2020: 81.5%

نسب النجاح حسب نوعية المدارس:

نتيجة الثانوية العامة 2024 .. مدارس الثانوية العامة: 86.9%



نتيجة الثانوية العامة 2024 .. المدارس الرسمية لغات: 88.6%



نتيجة الثانوية العامة 2024 .. مدارس خاص (معان): 93%



نتيجة الثانوية العامة 2024 .. المدارس الخاصة بمصروفات: 74.3%



نتيجة الثانوية العامة 2024 .. المدارس الخاصة لغات: 91.8%



نتيجة الثانوية العامة 2024 .. المنازل والخدمات: 56.2%



تقدم نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الدكتور أحمد ضاهر، بخالص التعازي لأسرة الطالب الذي وافته المنية.



أعرب نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن تمنياته للطلاب الأوائل بمزيد من النجاح والتفوق.



شكر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، المعلمين والإدارات المعنية التي ساهمت في سير الامتحانات بنجاح.



وتعد هذه الإحصاءات تعكس التحسن الملحوظ في نتيجة الثانوية العامة 2024 هذا العام، وتوضح التفوق الأكاديمي في المدارس المختلفة.

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