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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2024

تنشر “الموجز” تقرير عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024، وذلك عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 واعتمادها من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

 

الجدول الزمني لـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 :

  • بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024: السبت، 24 أغسطس 2024
     
  • انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024: الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024
     

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024  للمكفوفين:

  • بدء الامتحانات: السبت، 24 أغسطس 2024
     
  • انتهاء الامتحانات: الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

 

مؤشرات وإحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2024

  • إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2024 .. عدد المتقدمين للامتحانات: 729,835
     
  • إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2024 .. عدد الحاضرين: 726,648
     
  • إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2024 .. عدد الناجحين: 590,992
     
  • إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2024 .. عدد الطلاب الباقين للدور الثاني: 96,984

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة عبر السنوات:
 

  • نتيجة الثانوية العامة 2024  : 81.3%
     
  • نتيجة الثانوية العامة العام 2022/2023: 78.8%
     
  • نتيجة الثانوية العامة العام 2021/2022: 74.5%
     
  • نتيجة الثانوية العامة العام 2020/2021: 73.6%
     
  • نتيجة الثانوية العامة العام 2019/2020: 81.5%

نسب النجاح حسب نوعية المدارس:

  • نتيجة الثانوية العامة 2024 .. مدارس الثانوية العامة: 86.9%
     
  • نتيجة الثانوية العامة 2024 .. المدارس الرسمية لغات: 88.6%
     
  • نتيجة الثانوية العامة 2024 .. مدارس خاص (معان): 93%
     
  • نتيجة الثانوية العامة 2024 .. المدارس الخاصة بمصروفات: 74.3%
     
  • نتيجة الثانوية العامة 2024 .. المدارس الخاصة لغات: 91.8%
     
  • نتيجة الثانوية العامة 2024 .. المنازل والخدمات: 56.2%
     
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تقدم نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الدكتور أحمد ضاهر،  بخالص التعازي لأسرة الطالب الذي وافته المنية.
 

أعرب نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن تمنياته للطلاب الأوائل بمزيد من النجاح والتفوق.
 

شكر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، المعلمين والإدارات المعنية التي ساهمت في سير الامتحانات بنجاح.
 

وتعد هذه الإحصاءات تعكس التحسن الملحوظ في نتيجة الثانوية العامة 2024 هذا العام، وتوضح التفوق الأكاديمي في المدارس المختلفة.

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