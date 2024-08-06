بعد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024

جاء تسريب نتيجة الثانوية العامة بالتزامن مع المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 غدا، سيطرت حالة من القلق والتوتر، على عدد كبير من المجتمع المصري، الآونة الآخيرة لما يمثله مجموع الطلاب في شهادة الثانوية العامة، من أهمية كبيرة في مصر لكونه يتحدد عليه مستقبل الطالب في المرحلة.

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024

وتداولت بعض المواقع منذ قليل تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024، من خلال نشر أسماء الطلاب ونتائجهم.

كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكتروني، المختلفة أوضحت مصادر مطلعة أن وزير التربية والتعليم لم يعتمد النتيجة حتى الآن.

في السياق نفسه، أن وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2024 سيتم إعلانها غدًا الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي للوزير محمد عبد اللطيف.

في حين أعلن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا صحة لما تداول حول تسريب نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة

تنشر “الموجز” نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس وذلك عبر موقعها الإلكتروني، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم، اعتماد النتيجة من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر موقع الموجز يمكنك اتباع الخطوات التالية:-