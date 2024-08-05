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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

محافظ القليوبية: خفض تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية لـ228 درجة

خفض تنسيق المرحلة
خفض تنسيق المرحلة الثانية للثانوية بالقليوبية

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2024  في المحافظة، حيث تم تقليل الحد الأدنى بدرجتين ليصبح 228 درجة بدلاً من 230 درجة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

 

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية للثانوية العامة 

وذكر بيان صادر عن محافظة القليوبية أن هذا القرار جاء تسهيلاً على أولياء الأمور والطلاب، وتأكيدًا على حرص المحافظة على مستقبل الطلاب من خلال إتاحة الفرصة لاستمرار التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر موقع الوزارة بالتفاصيل

كما كشف البيان أن محافظة القليوبية تدرس حاليًا فتح فصول خدمات مسائية في مدارس الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، وذلك للراغبين في الالتحاق بهذه الفصول بعد انتهاء تقديم المرحلتين الأولى والثانية، هذا بالإضافة إلى حصر أعداد المتقدمين والأماكن الشاغرة، واستيعاب القدرة الاستيعابية لمدارس التعليم الثانوي وفقاً للكثافات المحددة في اللوائح الداخلية.

وفي سياق اخر، كشفت وزارة التربية والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 شهدت نسب نجاح مرتفعة تعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين. حيث بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%، وفي مادة التاريخ 96%، وفي اللغة العربية 96.64%، وفي اللغة الأجنبية الثانية 97.88%، وفي مادة الفيزياء 94.21%.

مراحل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024:

-مرحلة تصحيح أوراق الإجابات بدقة.
-مرحلة رصد الدرجات لكل طالب.
-مرحلة مراجعة دقيقة للنتائج لضمان دقتها.
-مرحلة تجميع النتائج النهائية.
-مرحلة عرض النتائج على وزير التعليم للاعتماد.
-مرحلة اعتماد النتيجة رسميًا.
-مرحلة إعلان أسماء الأوائل.
-مرحلة إعلان النتائج للطلاب.

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