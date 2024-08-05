تنسيق كلية طب 2024.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة 2024.. «اعرف مجموعك هيوديك فين»

يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، غدًا الثلاثاء 6 أغسطس، ومع اقتراب هذه اللحظة الحاسمة، تزايدت عمليات البحث عن مؤشرات تنسيق الجامعات لعام 2024.

ومن المقرر أن يعرض موقع "الموجز" تنسيق الجامعات للعام الماضي 2023، حيث من المتوقع أن تكون مؤشرات التنسيق للعام الحالي مشابهة أو قريبة منها.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 لطلاب علمي علوم

يتساءل طلاب الثانوية العامة، وخاصة طلاب شعبة علمي علوم، عن مؤشرات تنسيق الجامعات لعام 2024، كمل يهدف هؤلاء الطلاب إلى معرفة الحدود الدنيا لكليات الطب البشري في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، كما أكد عدد من خبراء التعليم أن مؤشرات التنسيق لهذا العام لن تختلف كثيرًا عن العام الماضي، مما يستوجب على الطلاب الاطلاع على تنسيق العام السابق.

وفيما يلي بعض مؤشرات التنسيق المتوقعة لعام 2024:

كلية الطب البشري: 91.34%

كلية طب الأسنان: 90.79%

كلية العلاج الطبيعي: 90.12%

كلية الصيدلة: 89.51%

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 86.46%

كليات الألسن: 84.51%

كلية الإعلام: 83.65%

كلية الآثار: 80.73%

موعد تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2024

كما انه من المتوقع، أن يبدأ تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى لعام 2024 بعد ثلاثة أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للطلاب لاستلام شهاداتهم التي تحتوي على الرقم السري اللازم لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة ستصدر غدًا الثلاثاء، حيث سيعقد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024. وستكون النتيجة متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم باستخدام رقم الجلوس.

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