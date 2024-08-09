أماكن تظلمات الثانوية العامة2024 وخطوات التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أماكن تظلمات الثانوية العامة 2024 في القاهرة والمحافظات أعلنتها، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي حيث يبحث الطلاب الذين لم يحصلوا على درجات مرضية لهم عن موعد ورابط التظلمات لتقديم طلب لمراجعة بعض المواد للحصول على درجات تساعدهم في الالتحاق بالكليات المرجوة.

أماكن تظلمات الثانوية العامة

وتعلن الوزارة عن أماكن تظلمات الثانوية 2024 في القاهرة والمحافظات ويعرضها موقع “ الموجز ” خلال السطور التالية وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها على مدار الساعة.

أماكن تظلمات الثانوية العامة بالمحافظات

1 واعلنت الوزارة عن أماكن تظلمات الثانوية العامة لمحافظة الإسكندرية، والغربية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، حيث يجري تقديم تظلمات الثانوية العامة بداخل مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد محافظة الإسكندرية.

,2- تقديم تظلمات محافظات «الدقهلية والشرقية ودمياط» بداخل مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة.

3- واعلنت الوزراة أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024 وذلك في محافظات «قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر»، حيث يكون في لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا، وذلك في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية.

أماكن تظلمات الثانوية العامة في الجيزة والقاهرة

ويتمكن طلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من تقديم التظلمات في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، والتى تضم 6 مديريات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الفيوم».

- ويتك تقديم تظلمات الثانوية العامة في محافظات «بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء،»، في المجمع التعليمي بالإسماعيلية.

-يمكن تقديم التظلمات في «محافظة أسيوط والمنيا، وسوهاج والوادي الجديد»حيث يجري داخل مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

خطوات التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم خطوات تقديم التظلمات على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 على النحو التالي:

ـ تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم .

-الضغط على بوابة الثانوية العامة.

-تسجيل رقم جلوس الطالب

ـ كتابة المديرية التابع لها الطالب.

- اختيار المادة التى ترغب في التظلم فيها

-وضع رسوم التظلمات على نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

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