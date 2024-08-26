يبحث العديد من الطلاب الذين سجلوا رغباتهم عن لينك نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024، وأغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني امام طلاب المرحلة الثانية اليوم الاحد، لتعلن بعد 72 ساعة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2024.

طرق الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024، فور ظهورها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.

- اضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، لتظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

- أدخل رقم الجلوس.

- أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

- اضغط على التالي.

- تظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق المرحلة الأولي الخاصة به.

- يجب طباعة بطاقة التشريح، حتى يستطيع استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي سيلتحق بها.

لينك نتيجه تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

يمكن للطلاب الاستطلاع ومعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 للثانوية العامة 2024 بعد الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني أو يمكنك الدخول من خلال الرابط من هنــــا.



المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس.

وفيما يلي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 265 درجة فأكثر أي بنسبة 64.63%.

● عدد الطلاب: 286088

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر أي بنسبة 56.09%

● عدد الطلاب: 66969

نتيجه تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024

إجمالي عدد الطلاب:

وأوضحت الوزارة الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

ادخل إلى موقع التنسيق الإلكتروني

www.tansik.digital.gov.eg .

أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

اكتب رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

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