تعديل تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024 بالقليوبية | التفاصيل

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024 بالقليوبية.. أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تعديل تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة لعام 2024، حيث تم خفض الحد الأدنى للقبول إلى 228 درجة بدلاً من 230 درجة.

ويعتبر قرار تعديل تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة لعام 2024 يهدف إلى تسهيل القبول للطلاب وأولياء الأمور وتوفير فرصة أكبر للالتحاق بالمدارس الثانوية.

وأشار البيان إلى أن المحافظة تدرس حالياً إمكانية فتح فصول خدمات مسائية في المدارس الثانوية لتلبية الطلبات بعد انتهاء فترة التقديم في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك بعد حصر أعداد المتقدمين والأماكن المتاحة بالمدارس وفقاً للكثافات المحددة.

لا يفوتك أماكن تظلمات الثانوية العامة2024 وخطوات التقديم

في هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024 بالقليوبية :

1. طلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة.

2. أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورتان منها.

3. الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق.

4. صورة من بطاقة الهوية لولي الأمر (الأب والأم).

5. البطاقة الصحية للطالب.

6. أصل شهادة النجاح في الإعدادية وصورتان منها.

7. ست صور شخصية حديثة 4×6 مع كتابة اسم الطالب عليها.

8. بطاقة الاختيار.

9. طابعان مهن تعليمة.

10. حافظة بلاستيكية.

11. ملف ورقي للتقديم.



تنسيق الشهادة الإعدادية 2024 :

يختلف تنسيق الشهادة الإعدادية من محافظة لأخرى بناءً على نسبة النجاح وعدد الطلاب والأماكن المتاحة في الثانوية العامة، حيث تزداد نسبة القبول كلما ارتفعت نسبة النجاح في نتائج الصف الثالث الإعدادي.

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