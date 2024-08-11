الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة الإسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة الإسكندرية .. هناك العديد من الطلاب يهتم بمعرفة نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لذلك ارتفعت مؤشرات البحث الفترة الأخيرة على «جوجل»، للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني.



يرصد لكم موقع الموجز، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة الإسكندرية بكل سهولة، وهي كما يلي:

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الإسكندرية

أتاحت وزارة التربية والتعليم، موقع لمعرفة رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب محافظة الإسكندرية من خلال رقم الجلوس بالموقع الرسمي للمحافظة من هنـــــــــــــا وذلك فور اعتمادها رسميا من محافظ الإسكندرية.

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خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

يستطيع العديد من الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني لمحافظة الإسكندرية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.. الدخول على موقع المديرية التعليمية لـ محافظة الإسكندرية.

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.. مع اختيار المرحلة التعليمية.

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.. ثم انقر على نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.. اختيار الفصل الدراسي الثاني.

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.. اختيار العام الدراسي الحالي 2023-2024.

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.. كتابة اسم الطالب.

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.. كتابة رقم جلوس الطالب.

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.. الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الثاني

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

المجموع الكلي: 140 درجة

المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: 40 درجة

التربية الفنية: 20 درجة

الحاسب الآلي: 20 درجة



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