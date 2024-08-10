وزارة التعليم تعلن مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر قرار مهم يتعلق بـ مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024 للعام الدراسي المقبل.



مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024



وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الاستمرار بالعمل بالقرار الوزاري رقم 162 الذي يحدد مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024 والرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، بنفس الفئات والضوابط التي كانت مطبقة في العام الدراسي 2023-2024.



ضوابط تحصيل مصاريف المدارس الرسمية للغات 2024 :

طلاب الصفوف الأولى: يستمر العمل بالقرار الوزاري المتعلق بالطلاب المتقدمين للصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مع توجيه بضرورة سداد المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية مع قبول ملفات الطلاب.



طلاب الصف الأول الثانوي: يشمل القرار الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي (عام وفني)، حيث يرتبط سداد المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية بقبول ملفاتهم.

طلاب الصف الأول الابتدائي المنقولين من رياض الأطفال: يجب إرفاق إيصال سداد المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية مع ملفات الطلاب المنقولين من المستوى الثاني رياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية للغات.

طلاب الصف الأول الإعدادي: يتطلب من أولياء الأمور تقديم طلب لتحديث بيانات الطالب، مع إرفاق إيصال سداد المصروفات.

يتم سداد المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية من خلال مكاتب البريد أو عبر منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها من قبل الوزارة، ويجب إرفاق إيصال السداد ضمن مستندات قبول الملف.

إيصال السداد يعتبر جزءًا من المستندات المطلوبة لقبول ملف الطالب في المدرسة.

المصروفات الدراسية في مصر تتفاوت حسب نوع المدرسة (حكومية، خاصة، دولية) والمستوى التعليمي (رياض الأطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي).

المدارس الحكومية:

المدارس الرسمية: المصروفات منخفضة نسبيًا وتتراوح عادة بين 100 و 300 جنيه مصري سنويًا للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وقد تكون أعلى قليلًا في المرحلة الثانوية.



المصروفات منخفضة نسبيًا وتتراوح عادة بين 100 و 300 جنيه مصري سنويًا للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وقد تكون أعلى قليلًا في المرحلة الثانوية. المدارس الرسمية للغات: تكون المصروفات أعلى من المدارس الحكومية العادية، لكنها لا تزال في متناول العديد من الأسر. تتراوح المصروفات بين 1,000 و 3,000 جنيه مصري سنويًا.



المدارس الخاصة:

المدارس الخاصة العادية: تتراوح المصروفات بين 5,000 و 20,000 جنيه مصري سنويًا حسب مستوى المدرسة وموقعها.



تتراوح المصروفات بين 5,000 و 20,000 جنيه مصري سنويًا حسب مستوى المدرسة وموقعها. المدارس الخاصة للغات: هذه المدارس تقدم تعليمًا بلغات أجنبية (عادة الإنجليزية أو الفرنسية)، وتكون المصروفات أعلى، وقد تتراوح بين 15,000 و 50,000 جنيه مصري سنويًا.



المدارس الدولية:

المدارس الدولية: تقدم مناهج أجنبية مثل البكالوريا الدولية (IB)، أو المناهج البريطانية (IGCSE)، أو الأمريكية. تتراوح المصروفات بين 100,000 و 300,000 جنيه مصري سنويًا، وربما أكثر في بعض المدارس.



ضوابط الدفع:

سداد المصروفات: يتم عبر مكاتب البريد أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم.



يتم عبر مكاتب البريد أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم. إيصال السداد: يعتبر إيصال سداد المصروفات جزءًا أساسيًا من مستندات قبول الطالب في المدرسة.

قد تختلف المصروفات الدراسية من عام إلى آخر بناءً على قرارات الوزارة وظروف المدارس، لذا ينصح دائمًا بالتحقق من التفاصيل الدقيقة من خلال المدرسة نفسها أو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اقرأ أيضًا

فتح باب القبول بكليات الجامعة المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد

رابط تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 والحد الأدنى للقبول