كل ما تريد معرفته عن موعد دخول المدارس 2025

موعد دخول المدارس 2025 .. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يرغب العديد من أولياء الأمور التعرف على موعد دخول المدارس 2025 ، للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة موعد دخول المدارس 2025 في مصر، حيث يشكل هذا الموعد بداية فترة هامة في حياة الطلاب على مدار العام.

موعد دخول المدارس 2025

ويعد العام الدراسي 2025/2024 فرصة جديدة للطلاب لتحقيق النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية ولهذا يرغبون في معرفة موعد دخول المدارس 2025، إذ يحرص الجميع على بدء العام الدراسي بكل جدية واستعداد، متطلعين إلى عام دراسي مليء بالإنجازات الأكاديمية والنشاطات اللاصفية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وشخصياتهم.

الموجز يكشف ما سبق وأعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد دخول المدارس 2025 في جميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية، ومن المرتقب أن يعقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد دخول المدارس 2025 بجميع محافظات مصر والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025\2024.

وعادة ما يكون فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر أو في أول شهر أكتوبر 2024 مثل كل عام، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول حتى شهر يناير 2025، لتكون كالتالي:

تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 3 أشهر.

تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

ومن المقرر أن تستمر 3 أشهر حتى نهاية العام الدراسي.

موعد انطلاق الدراسة في الجامعات

وسبق أن كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماعها الماضي، عن موعد انطلاق الدراسة في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2025\2024، ومن المتوقع أن تنطلق الدراسة في الجامعات والمدارس بداية من يوم 28 شهر سبتمبر المقبل.

تفاصيل الخطة الزمنية للعام الدراسي

وقبل موعد دخول المدارس 2025، يعلم الجميع أن العام الدراسي الجديد يشمل فصلين دراسيين، ويعتبران الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد التي تتضمن فيما يلي:

يبدأ العام الدراسي في الجامعات بداية من يوم 28\9\2024.

تبدأ امتحانات الترم الأول 4 يناير 2024.

على أن تبدأ إجازة نصف العام 25 يناير 2025.

يبدأ الترم الثاني في 8 فبراير 2025.

تكون نهاية الترم الثاني 29 مايو 2025.

تبدأ امتحانات الترم الثاني خلال شهر يونيو 2025 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصةً في ظل التحديات الصحية العالمية، وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم الفصول بانتظام.

الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد

وفي إطار الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد، تم تجهيز المدارس وتجديد المناهج الدراسية بما يتناسب مع التطورات التعليمية الحديثة، كما تم تنظيم دورات تدريبية للمعلمين لتحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم في التدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

حسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد دخول المدارس

ومن المتوقع أن تحسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد دخول المدارس 2025 وتوحيد أن يكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025/2024 بالجامعات ليكون نفس توقيت بداية العام الدراسي بالمدارس من عدمه، ويكون ذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال التنسيق لطلاب الفرقة الأولى بالعام الدراسي 2025\2024.

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