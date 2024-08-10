«سجل هنا».. رابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق المعاهد والكليات لطلاب الدبلومات الفنية لعام 2024، مشيرة إلى أن عملية التقديم ستتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتنسيق الدبلومات الفنية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

موعد بدء التسجيل في تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2024

من المقرر أن يبدأ تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2024، في تنسيق المعاهد والكليات لعام 2024 في سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، وقد حددت الوزارة أن موعد تنسيق الدبلومات الفنية لنظام الثلاث سنوات صناعي، وامتحانات التأهيل للقبول في الكليات، سيكون بدءًا من 21 سبتمبر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات

تبلغ رسوم أداء امتحانات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث سنوات صناعي 800 جنيه، بالإضافة إلى 5 جنيهات لصندوق دعم أسر الشهداء، و6 جنيهات كرسوم خدمة إلكترونية، و1.28% رسوم تحصيلات إلكترونية، وجنيهان كضريبة على المحررات الرسمية لصالح وزارة المالية. يمكن دفع الرسوم عبر الرابط الإلكتروني المخصص على الموقع من خلال الضغط هنا.

الاختبارات ومراكز تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تشمل اختبارات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 مواد مثل الهندسة الفراغية، الميكانيكا، الجبر، التفاضل والتكامل، اللغة الإنجليزية، الكيمياء، والفيزياء. وتُجرى الاختبارات مرة واحدة فقط، ويجب أن يكون مجموع الطالب 70% أو أكثر، كما لا ينطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على دبلوم من المدارس الصناعية بنظام الخمس سنوات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

خطوات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2024

يمكن للطلاب التقديم في تنسيق الجامعات 2024 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة باتباع الخطوات التالية:

اولا- تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

ثانيا- قم باختيار خدمات الدبلومات الفنية 2024.

ثالثاً- عليك إدخال بيانات الطالب وتفاصيل المدرسة والمجموع ونظام التعليم.

رابعاً- تسجيل رغبات الطالب التي تتضمن حتى 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتاحة.

خامساً- إدخال الرقم التأكيدي، واخيراً قم بالضغط على أيقونة حفظ.

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