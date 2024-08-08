تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي.. اعرف كليتك

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي.. تُعد الدبلومات الفنية من المسارات التعليمية الهامة في مصر، حيث تتيح للطلاب فرصة الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا بعد الحصول على شهادة الدبلوم.

ومع إعلان النتيجة وانتهاء العام الدراسي 2023/2024، يتطلع طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات صناعي إلى معرفة تفاصيل تنسيق القبول للكليات والمعاهد المختلفة ولهذا ننشر لكم معلومات عن تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي .

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي

وزادت معدلات البحث حول تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي منذ إعلان نتائج الامتحانات، خاصة وأنها تنال اهتمام الكثير من الطلاب بمعرفة توقعات «التنسيقات»، بالتزامن مع اعتماد وإعلان جميع نتائج الدبلوم الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي للعام الدراسي الحالي 2023-2024، استعدادًا لتسجيل رغبات 2024 فور انطلاقه.



ومن المتوقع أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي في أواخر شهر أغسطس أو أوائل سبتمبر، وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ومن المرتقب أن يتم التسجيل عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، حيث يقوم الطلاب بإدخال رغباتهم وفقًا للحدود الدنيا التي سيعلن عنها لاحقًا من قِبل وزارة التعليم العالي.

وتشير التوقعات إلى انخفاض التنسيق ليصبح الحد الأدنى للقبول بالمعاهد العليا للهندسة ليصل إلى 94.5%، كما تأتي هذه الإحصاءات إلى انخفاض في تنسيق القبول بالمعاهد الفنية الصحية لتصبح تحت 96%، من المتوقع أن يتراجع الحد الأدنى للقبول بكلية التربية للحاصلين على دبلوم الصنايع نظام 3 سنوات ليصبح 96.5%.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

ويمكن للطلاب معرفة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي من خلال التقديم لعدد من الكليات والمعاهد المتاحة لهم، بناءً على المجموع الذي حصلوا عليه، والموجز تتناول أبرز الكليات والمعاهد التي تستقبل طلاب الدبلومات الفنية:



كليات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي

كليات الهندسة : يتاح لطلاب الشُعب الصناعية الذين حققوا مجموعًا مرتفعًا التقديم لكليات الهندسة في بعض الجامعات.

: يتاح لطلاب الشُعب الصناعية الذين حققوا مجموعًا مرتفعًا التقديم لكليات الهندسة في بعض الجامعات. كليات التكنولوجيا والتعليم : تقدم هذه الكليات برامج تعليمية متخصصة تستهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل.

: تقدم هذه الكليات برامج تعليمية متخصصة تستهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل. المعاهد الفنية: تتيح العديد من المعاهد الفنية العليا والمتوسطة برامج متعددة في مجالات الهندسة، الإلكترونيات، والميكانيكا.

وتأتي مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي ، على النحو التالي:

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024

هندسة جنوب الوادى 96.06%.

هندسة المنيا 96.00%.

هندسة دمياط 96.00%.

هندسة بورسعيد 96.00%.

هندسة بني سويف 95.94%.

هندسة أسوان 95.94%.

هندسة أسيوط 95.87%.

هندسة سوهاج 95.83%.

هندسة أسيوط 95.87%.

هندسة بترول وتعدين السويس 98.40%.

هندسة السويس 97.20%.

هندسة دمنهور 97.45%.

هندسة كفر الشيخ 96.70%.

هندسة القاهرة 96.70%.

هندسة بنها شبرا 96.60%.

هندسة حلوان 96.50%.

هندسة طنطا 96.50%.

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 96.50%.

هندسة الاسكندرية 96.42%.

هندسة المطرية 96.33%.

هندسة المنوفية شبين الكوم 96.30%.

هندسة الزقازيق 96.17%.

هندسة بنها 96.17%.

هندسة عين شمس 96.11%.

هندسة الفيوم 96.06%.



المعهد العالي للهندسة 6 أكتوبر 94.17%.

المعهد العالي للهندسة 15 مايو 93.90%.

معهد طيبة العالي للهندسة في المعادي 93.80%.

معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 93.65%.

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 92.17%

هندسة الكترونية المنوفية في منوف 96.89%.

المعهد العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس 92.15%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة المرج 93.95%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا برج العرب الاسكندرية 93.95%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا البحيرة 93.94%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الطود الاقصر 93.78%.

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا الفيوم 93.70%.

هندسة الطاقة بأسوان 96.55%.

الأكاديمية الحديثة للهندسة بالمعادي 93.17%.

المعهد العالي هندسة تكنولوجيا 6 اكتوبر 95.39%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 94.94%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا كفر الشيخ 94.78%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا العاشر من رمضان 94.70%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا طنطا 94.67%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا العبور 94.60%.

التكنولوجيا والتعليم التعليم الصناعي حلوان 94.28%.

التكنولوجيا والتعليم التعليم الصناعي السويس 92.94%.



معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 93.67%.

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق 6 اكتوبر 93.65%.

معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا القليوبية 93.50%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 93.45%.

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة هليوبوليس الجديدة 93.45%.

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب التجمع الاول القاهرة الجديدة 93.40%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 93.15%.

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا المقطم 93.00%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا المنيا الجديدة 92.89%.

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 92.85%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبري 92.87%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا المنوفية 92.72%.

المعهد العالي هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 92.70%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 92.06%.

مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.00%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا العريش 91.89%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة الدقهلية 91.83%.

معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية 92.61%.

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.40%.

وهناك أيضًا عدد من الليات والمعاهد الأخرى ضمن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 وهي كالتالي:

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 75.00%.

آثار دمياط 75.00%.

فنون تطبيقية حلوان 75.00%.

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا 73.94%.

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 73.11%.

المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج 72.90%.

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس البحيرة 72.70%.

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 71.61%.

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 71.00%.

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 60.00%.

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 60.00%.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 60.00%.

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 60.00%.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 60.00%.

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.40%.

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.30%.

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 91.72%.

التكنولوجيا والتعليم التعليم الصناعي بني سويف 92.28%.

التكنولوجيا والتعليم التعليم الصناعي سوهاج 91.44%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة الدلتا التكنولوجية 87.61%.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 93.17%.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي الاسكندرية 92.11%.

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 92.34%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة التكنولوجيا القاهرة الجديدة 91.00%.

فنون جميلة عمارة المنيا 90.60%.

فنون جميلة عمارة الاسكندرية 89.78%.

فنون جميلة عمارة حلوان 88.00%.

اقتصاد منزلى حلوان 87.94%.

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 78.73%.

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 78.00%.

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 77.50%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 76.28%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة الفيوم دمو 76.17%.

ومن أجل تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي، تختلف الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمعاهد بناءً على شعب الدبلوم والمجموع الكلي للطلاب، عادةً ما يتم الإعلان عن الحدود الدنيا بعد تحليل نتائج الطلاب ومقارنتها بالسنوات السابقة، ولذا يُنصح الطلاب بمتابعة موقع التنسيق الإلكتروني بشكل دوري للحصول على أحدث المعلومات.

الموجز ترصد نصائح للطلاب قبل تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي ومنها الآتي:

نصائح للطلاب قبل تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي

التركيز على الرغبات : يجب على الطلاب ترتيب رغباتهم بناءً على اهتمامهم الشخصي والمجموع الذي حصلوا عليه لضمان القبول في التخصص الذي يناسبهم.

: يجب على الطلاب ترتيب رغباتهم بناءً على اهتمامهم الشخصي والمجموع الذي حصلوا عليه لضمان القبول في التخصص الذي يناسبهم. التحقق من الشروط: بعض الكليات والمعاهد قد تضع شروطًا إضافية مثل اجتياز اختبارات قدرات أو مقابلات شخصية، لذا يجب على الطلاب التأكد من استيفاء جميع المتطلبات.

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