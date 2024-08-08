بالتفاصيل.. مصروفات معهد نظم ومعلومات التجمع الأول 2024

مصروفات معهد نظم ومعلومات

يبحث طلاب الثانوية العامة 2024 عن مصروفات معهد نظم ومعلومات التجمع الأول حيث يمكن للطلاب الحاصلين على مجموع 210 فيما فوق الالتحاق حيث يعتبر المعهد من المؤسسات التعليمية المرموقة في مصر، لأنه يقدم مجموعة من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

تنسيق الكليات والجامعات

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل التي تخص طلاب الثانوية العامة 2024 عن مصروفات معهد نظم ومعلومات التجمع الأول حيث يشهد المعهد إقبالاً كبيرًا من الطلاب الذين يسعون للحصول على تعليم متميز في مجالات إدارة الأعمال والتسويق ونظم المعلومات.

مصروفات معهد نظم ومعلومات التجمع الأول

مصروفات معهد نظم ومعلومات التجمع الأول

تصل مصروفات معهد نظم ومعلومات التجمع الأول لطلاب الثانوية العامة 2024 إلى 5 ألف جنيه وبعض الأقسام قد تصل إلى 6000 جنيه سنويًا حيث تتفاوت مصروفات الأقسام حسب لغة الدراسة، وفيما يلي تفاصيل المصروفات لكل قسم، والتي تُدفع عن كل فصل دراسي:

مصروفات معهد نظم ومعلومات قسم نظم معلومات إدارية عربي: 5,000 جنيه

مصروفات معهد نظم ومعلومات قسم إدارة عربي: 5,000 جنيه

مصروفات معهد نظم ومعلومات قسم تسويق عربي: 3,000 جنيه

مصروفات معهد نظم ومعلومات قسم إدارة إنجليزي: 6,000 جنيه

مصروفات معهد نظم ومعلومات قسم تسويق إنجليزي: 6,000 جنيه

تخصصات معهد نظم ومعلومات التجمع الأول



يوفر معهد نظم ومعلومات التجمع الأول مجموعة متنوعة من الأقسام الأكاديمية التي تتناسب مع اهتمامات الطلاب وتطلعاتهم المهنية وتشمل التخصصات المتاحة:

نظم معلومات إدارية عربي: يركز على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة نظم المعلومات في المؤسسات، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على البيانات.

إدارة عربي: يتناول مبادئ وأساليب الإدارة الحديثة ويهدف إلى تأهيل الطلاب للعمل في مجالات الإدارة العامة وإدارة المشاريع.

تسويق عربي: يوفر معرفة شاملة حول استراتيجيات التسويق وتطبيقاتها العملية، مما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم في تحليل السوق وإدارة الحملات التسويقية.

إدارة إنجليزي: يقدم نفس محتوى تخصص الإدارة بالعربية ولكن باللغة الإنجليزية، مما يتيح للطلاب التعامل مع مفاهيم الإدارة بلغة عالمية.

تسويق إنجليزي: يشمل تعليم التسويق باللغة الإنجليزية، مما يعد الطلاب للعمل في بيئات دولية ويدعم قدرتهم على التفاعل مع الأسواق العالمية.

مصروفات معهد نظم ومعلومات التجمع الأول

مصاريف معهد نظم ومعلومات حكومي

قسم علوم الحاسب: تكلفة 297 جنيهًا للساعة الدراسية، مع رسوم إضافية 320 جنيهًا، ليصبح الإجمالي 10,121 جنيهًا سنويًا، بحد أدنى 33 ساعة دراسية سنويًا.

قسم إدارة الأعمال: تكلفة 224 جنيهًا للساعة الدراسية، مع رسوم إضافية 320 جنيهًا، ليصبح الإجمالي 7,712 جنيهًا سنويًا، بحد أدنى 33 ساعة دراسية سنويًا.

قسم نظم معلومات إدارية: تكلفة 224 جنيهًا للساعة الدراسية، مع رسوم إضافية 320 جنيهًا، ليصبح الإجمالي 7,712 جنيهًا سنويًا، بحد أدنى 33 ساعة دراسية سنويًا.

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