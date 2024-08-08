كم مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2024 بالأوراق المطلوبة والتخصصات| تفاصيل

تترقب طلاب الثانوية العامة لعام 2024 الإعلان عن موعد تنسيق الجامعات الأهلية، بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، و تعتبر جامعة حلوان الأهلية واحدة من الجامعات التي تشهد إقبالاً كبيرًا من الطلاب الراغبين في معرفة مصروفات التقديم والأوراق المطلوبة للتقديم والتخصصات المتاحة.

مصاريف جامعة حلوان

فيما يلي ننشر لكم من خلال موقع "الموجز" تفاصيل مصروفات التخصصات في جامعة حلوان الأهلية لعام 2024.

جامعة حلوان الأهلية

مصروفات التخصصات في جامعة حلوان الأهلية لعام 2024:

كلية طب الأسنان: 120 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 100 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية العلوم: 50 ألف جنيه.

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60 ألف جنيه.

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 45 ألف جنيه.

شروط وضوابط القبول والتحويل إلى كليات جامعة حلوان الأهلية:

تقبل الجامعة الشهادات التالية:

شهادة الثانوية العامة للعام الحالي والسابق.

الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

شهادة الثانوية الأزهرية.

شهادة مدارس النيل.

شهادة مدارس المتفوقين (STEM).

التخصصات المتاحة للطلاب المتقدمين بجامعة حلوان الأهلية

لطلاب علمي علوم - علمي رياضة:

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: برنامج علوم البيانات. برنامج برمجيات الوسائط المتعددة. برنامج برمجيات الإنسان الآلي.

كلية الفنون والفنون التطبيقية: برنامج التصميم الداخلي البيئي.



لطلاب علمي - أدبي

كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال:

برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

برنامج نظم الذكاء وتحليل الأعمال.

برنامج الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

كلية الفنون والفنون التطبيقية:

برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا.

برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية.

يواصل طلاب الثانوية العامة أداء اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب اجتياز هذه الاختبارات بنسبة نجاح 60%.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2024

من المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولى بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتبدأ المرحلة الأولى فور تسليم النتائج لمكتب التنسيق، ثم تجتمع اللجنة العليا لتحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات العلمية والأدبية، كما سيبدأ موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب خلال الأيام القليلة القادمة.

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