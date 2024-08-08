الآن اعرف مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 علمي رياضة..«الحد الأدني بالدرجات»

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، يبحث العديد من طلاب الشعبة العلمية رياضة عن مؤشرات القبول في تنسيق الجامعات والحد الأدنى للكليات المتاحة، وقد كشفت النتائج عن ارتفاع نسبة النجاح العامة لتصل إلى 81.3%، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق الجامعات 2024



مؤشرات القبول في تنسيق الجامعات المرحلة الأولى:

بلغت نسبة النجاح 78.8%، مما يشير إلى توقعات بارتفاع الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، كما أظهرت إحصائيات الثانوية العامة ارتفاع نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع بين 95% وأقل من 100% إلى 0.66% مقارنة بـ 0.39% في العام الماضي.



موعد تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024:

من المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولى بعد 72 ساعة من إعلان النتائج ، تبدأ المرحلة الأولى فور تسليم النتائج لمكتب التنسيق، ثم تجتمع اللجنة العليا لتحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات العلمية والأدبية.

رابط التسجيل في تنسيق الجامعات 2024

سيبدأ موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب خلال الأيام القليلة القادمة.

تنسيق الجامعات 2024 علمي رياضة من خلال الضغط هنا.

وفيما يلي الحد الأدنى المتوقع للقبول في بعض الكليات لعام 2023، كمؤشر لطلاب علمي رياضة:

- هندسة بترول وتعدين السويس: 386.0

- هندسة القاهرة: 368.5

- حاسبات ومعلومات سوهاج: 366.5

- حاسبات ومعلومات قنا: 365.0

- هندسة الزقازيق: 364.5

- هندسة المنصورة: 364.5

- حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية: 364.0

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ: 364.0

هندسة عين شمس: 363.5

- حاسبات ومعلومات أسيوط: 363.0

- هندسة إلكترونية المنوفية: 362.5

- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.5

- حاسبات ومعلومات المنصورة: 362.0

- حاسبات ومعلومات المنيا: 362.0

- حاسبات ومعلومات الأقصر: 361.5

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ: 361.5

- هندسة دمياط: 361.5

- حاسبات ومعلومات الزقازيق: 361.0

- حاسبات ومعلومات دمياط: 361.0

- حاسبات ومعلومات بني سويف: 360.5

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة: 360.5

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية: 360.0

- حاسبات ومعلومات طنطا: 360.0

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية: 360.0

- حاسبات ومعلومات عين شمس: 359.0

- هندسة بور سعيد: 359.0

- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها: 359.0

- حاسبات ومعلومات الفيوم: - 358.5

- حاسبات ومعلومات السويس: 358.0

- حاسبات ومعلومات المنوفية: 358.0

- علوم البترول والتعدين مطروح: 358.0

- هندسة طنطا: 358.0

- ذكاء اصطناعي المنوفية: 357.5

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي: 357.5

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان: 357.5

- هندسة بنها بشبرا: 357.5

- حاسبات ومعلومات العريش: 357.1

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات: 357.0

- هندسة الإسكندرية: 357.0

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح: 356.5

- هندسة كفر الشيخ: 356.5

- هندسة حلوان: 356.5

- كلية الهندسة جامعة دمنهور: 356.0

- هندسة بنها: 355.5

- هندسة السويس: 355.0

- هندسة المنوفية: 355.0

- هندسة حلوان بالمطرية: 354.0

- هندسة الفيوم: 352.5

- هندسة جنوب الوادي: 351.5

- هندسة بني سويف: 351.0

- ألسن كفر الشيخ: 350.0

- هندسة أسوان: 350.0

- هندسة المنيا: 350.0

- هندسة سوهاج: 349.5

- هندسة أسيوط: 349.0

- هندسة الطاقة أسوان: 348.5

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة (رياضة): 347.5

- حاسبات ومعلومات عين شمس (رياضة): 345.5

- الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف: 345.0

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 344.5



هذا ملخص للمؤشرات الأولية للقبول في تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الشعبة العلمية رياضة.

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