مؤشرات تنسيق الجامعات 2024.. كليات تقبل من 70% أدبي| تفاصيل

تظل عملية تنسيق الجامعات من أبرز المحطات التي يمر بها الطلاب بعد إنهاء المرحلة الثانوية؛ ومع إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2024، يبدأ الآلاف من الطلاب في البحث عن الفرص المتاحة لمواصلة تعليمهم العالي، وفي مقدمتها الكليات التي تقبل معدلات من 70% فما فوق.

وخلال السطور التالية ينشر لكم موقع "الموجز" قائمة بأبرز الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبي وفقاً لتنسيق الجامعات العام الماضي لنساعدهم في اتخاذ القرار الصائب وتحديد وجهتهم الأكاديمية المستقبلية.

تنسيق الجامعات 2024 كليات تقبل من 70% أدبي:

كلية تجارة:

- تجارة انتساب موجه بنها 287.5

- تجارة انتساب موجه الزقازيق 286.0

- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 286.0

- تجارة انتساب موجه المنصورة 285.5

- تجارة انتساب موجه دمنهور 284.5

- تجارة انتساب موجه دمياط 284.5

- تجارة انتساب موجه أسوان 284.0

- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283.0

- تجارة انتساب موجه طنطا 283.0



كليات تربية (تعليم ابتدائي):

- تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 285.5

- تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 285.0

- تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 282.5

- تربية (تعليم ابتدائي) العريش 280.0

- تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 279.5

- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5

- تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 275.0

تنسيق الجامعات 2024..كليات آداب:

- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 285.0

- آداب انتساب موجه الزقازيق 283.0

- آداب انتساب موجه دمنهور 283.0

- آداب انتساب موجه المنصورة 282.5

- آداب انتساب موجه طنطا 282.5

- آداب انتساب موجه الفيوم 282.0

- آداب انتساب موجه بور سعيد 280.5

- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.0

- آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 280.0

- آداب بني سويف 278.5

- آداب انتساب موجه بني سويف 277.0

تنسيق الجامعات 2024.. كليات الحقوق:

- حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5

- حقوق عين شمس 279.0

- حقوق حلوان 271.5

- حقوق بنها 268.0

- حقوق بني سويف 267.5

- حقوق المنصورة 264.0

- حقوق المنوفية بشبين الكوم 264.0

- حقوق الفيوم 263.5

- حقوق الزقازيق 263.5

- حقوق الإسكندرية 262.5

- حقوق طنطا 262.0

- حقوق أسوان 261.0

- حقوق جنوب الوادي 261.0

هذه القائمة تتضمن أبرز الكليات التي تقبل الطلاب بمعدلات 70%، وهي تعد خيارًا مناسبًا لمن يسعون إلى إكمال تعليمهم العالي في تخصصات متعددة.

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