تعرف على منح جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2024 ومصروفاتها الدراسية

منح جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2024.. تقدم جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا كل عام منح دراسية للطلاب المتفوقين في الثانوية الأزهرية ، والثانوية العامة ومدارس ستيم.

وأعلنت مدينة زويل ، عن تقديم جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا هذا العام 232 منحة دراسية ، موزعة على 27 محافظة، بواقع 8 منح لكل محافظة.

منح جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2024

وذكرت مدينة زويل في بيان حصل “الموجز” على نسخة منه، أن منح جامعة زويل للعلوم التكنولوجيا ، تعتبر منح دراسية مجانية بشكل كامل، للطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو الثانوية العامة أو مدارس ستيم، في كلياتها الأربعة.



وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل ان مجلس ادارة المدينة وفي اطار دعم الطلاب المتفوقين قرر تقديم عدد 8 منح لكل محافظة من محافظات الجمهورية ممن حققوا ترتيبا بين العشرة الأوائل على كل محافظة موزعة بعدد 2 منحة لكل كلية من كليات الجامعة وهي الهندسة والعلوم وكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي وكذا كلية علوم الادارة والتي تقبل القسم الأدبي .

بالإضافة إلى 8 منح للمتفوقين من الحاصلين على الثانوية الأزهريّة و8 منح للمتفوقين من خرجي مدارس ستيم

لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع منهج مدينة زويل وجامعتها الساعية إلى بناء جيل جديد قادر على التفكير النقدي والإبداعي وتغيير المجتمع.

وأكد عبد ربه أن جامعة زويل تميزت خلال السنوات الماضية بأنها تخرج أفضل الطلاب الذين يحصلون على وظائف عالية خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد التخرج إضافة إلى حصول 40%؜ من الخريجين على منح كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه في كبرى الجامعات العالمية وان حصول الجامعة على الاعتماد الدولي ABET من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية كأول جامعة مصرية تساهم في دعم الخريجين ووضع مكانة متميزة للجامعة على الخريطة الدولية .

شروط الحصول على منح جامعة زويل 2024

يجب أن يجتاز الطالب المتقدم لكليتي الهندسة والعلوم اختبار القبول الخاص بالجامعة .

كما يمكن للطلاب التقدم عبر الموقع الالكتروني الرسمي للجامعة او زيارة المدينة في مقرها الكائن بمدينة حدائق اكتوبر بجوار حي الأشجار وحدائق الاهرام .

يحصل الطلاب المتفوقون على منح كاملة شريطة الحفاظ على تفوقهم

مصروفات جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

يستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير ، مصروفات جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2024، وفقا لما أعلنته الجامعة في كلياتها الأربعة، وجاءت أسعار المصروفات كالتالي:

كلية الهندسة 153 الف جنيه

كلية العلوم 134 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 98 ألف جنيه

كلية علوم الادارة 67 ألف جنيه

اقرأ أيضا

وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج دفعة جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل 2021/2022

مدينة زويل تقرر استمرار فتح باب القبول بجامعتها حتى 22 سبتمبر

