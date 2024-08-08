تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة الجيزة بعد خفض المجموع

استجابة لمطالب أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، أعلنت محافظة الجيزة عن خفض تنسيق القبول في مدارس الثانوية العامة لعام 2024، يأتي هذا القرار بعد اعتماد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة الدور الثاني لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بنسبة نجاح بلغت 86.74%، وخلال السطور التالية ينشر لكم موقع "الموجز" كافة التفاصيل.

مدارس الثانوية العامة 2024

خفض تنسيق القبول في مدارس الثانوية العامة

ووفقاً لتقرير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نجح 19039 طالباً من إجمالي 25730 طالباً تقدموا للامتحانات، كما حقق طلاب التعليم الأساسي القسم المهني نسبة نجاح 100%، بينما اجتاز 75% من الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.

وقد تم اعتماد مقترح خفض درجة القبول بمدارس الثانوية العامة والخاصة بحد أدنى 220 درجة للثانوي العام، و140 درجة للثانوي العام خاص عربي والمنازل، بالإضافة إلى 190 درجة لفصول الخدمات، يهدف هذا الخفض إلى تخفيف الكثافات الطلابية وتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور، حيث ستتكفل مدارس الثانوي العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع طلابها.

هذا القرار يأتي في إطار جهود محافظة الجيزة لتطوير المنظومة التعليمية وتسهيل التحاق الطلاب بمرحلة التعليم الثانوي.

وفي سياق اخر، يبحث طلاب الشعبة العلمية رياضة عن مؤشرات القبول في تنسيق الجامعات والحد الأدنى للكليات المتاحة، كما كشفت النتائج عن ارتفاع نسبة النجاح العامة لتصل إلى 81.3%.



مؤشرات القبول في تنسيق المرحلة الأولى:

بلغت نسبة النجاح 78.8%، مما يشير إلى توقعات بارتفاع الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، كما أظهرت إحصائيات الثانوية العامة ارتفاع نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع بين 95% وأقل من 100% إلى 0.66% مقارنة بـ 0.39% في العام الماضي.



تنسيق الثانوية العامة 2024:

كما انه من المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولى بعد 72 ساعة من إعلان النتائج ، تبدأ المرحلة الأولى فور تسليم النتائج لمكتب التنسيق، ثم تجتمع اللجنة العليا لتحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات العلمية والأدبية، وننشر لكم خلال السطور التالية الحد الأدنى للقبول في بعض الكليات لعام 2023، كمؤشر لطلاب علمي رياضة:

- كلية هندسة بترول وتعدين السويس: من 386.0 درجة

- هندسة القاهرة: 368.5درجة

- حاسبات ومعلومات سوهاج: 366.5 درجة

- حاسبات ومعلومات قنا: 365.0درجة

- كلية هندسة الزقازيق: من 364.5 درجة

- كلية هندسة المنصورة: 364.5 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية: 364.0درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ: 364.0درجة

هندسة عين شمس: 363.5درجة

- حاسبات ومعلومات أسيوط: 363.0درجة

- هندسة إلكترونية المنوفية: 362.5درجة

- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.5درجة

- حاسبات ومعلومات المنصورة: 362.0درجة

- حاسبات ومعلومات المنيا: 362.0درجة

- حاسبات ومعلومات الأقصر: 361.5درجة

- كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ: 361.5درجة

- كلية هندسة دمياط: 361.5درجة

- كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق: 361.0درجة

- حاسبات ومعلومات دمياط: 361.0درجة

- حاسبات ومعلومات بني سويف: 360.5درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة: 360.5درجة

- كلية حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية: 360.0درجة

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