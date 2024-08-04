دبلوم صنايع| الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2024.. «إليك التفاصيل»

يتصدر تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محركات البحث على جوجل، حيث يسعى الطلاب لمعرفة قواعد القبول في الجامعات والكليات والمعاهد المتاحة لطلاب النظامين الثلاثي والخماسي، ونرصد لكم من خلال موقع "الموجز" خلال السطور التالي كافة التفاصيل:

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2024

كما تشير التوقعات إلى أن طلاب الدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات سيتمكنون من الالتحاق بكليات الهندسة، التمريض، وكلية الفني الصحي، وكلية الآثار، وكلية نظم المعلومات الإدارية، و كلية الفنون التطبيقية بدمياط، بالإضافة إلى كليات التربية والتجارة و كلية زراعة عين شمس، أما طلاب النظام الثلاثي، فسيتمكنون من الالتحاق ببعض كليات التربية والمعهد الفني التجاري والفني الصحي وبعض كليات الزراعة، بالإضافة لكليات التجارة، كما أن النسب لا تختلف كثيرًا عن العام الماضي، حيث تظل نسب النجاح متشابهة.

كما انه من المتوقع أن المعاهد الخاصة ستتيح العديد من المقاعد لطلاب النظام الثلاثي، حيث تصل نسبة القبول إلى 65% للعلوم الإدارية، 97.5% للهندسة، أقل من 95% للفني الصحي، 91% للتربية، و85% للتجارة.

رابط التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2024

كما يمكن لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، فور الإعلان عن بدء التسجيل، من خلال الرابط التالي: رابط التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية من خلال الضغط هنا.

قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة في مصر

كما انه وفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تشمل قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة 27 جامعة، وهما كالآتي :

- جامعة القاهرة

- جامعة الإسكندرية

- جامعة عين شمس

- جامعة أسيوط

- جامعة طنطا

- جامعة المنصورة

- كما تشمل قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة: جامعة الزقازيق.

- جامعة حلوان

-جامعة المنيا

-جامعة المنوفية

-جامعة قناة السويس

-جامعة جنوب الوادي

-جامعة بني سويف

-جامعة الفيوم

-جامعة بنها

-جامعة كفر الشيخ

-و جامعة سوهاج

-جامعة بورسعيد

-جامعة دمنهور

-جامعة أسوان

-جامعة دمياط

-جامعة السويس

-جامعة مدينة السادات

-جامعة العريش

-جامعة الوادي الجديد

-جامعة مطروح

-جامعة الأقصر.

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