في هذا الموعد تظهر.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2024

من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس 2024، خلال مؤتمر صحفي سيعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.

ويستعرض “الموجز” التفاصيل الكاملة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 والموعد الرسمي لإعلانها بعد المؤتمر الصحفي، حيث من المقرر أن تنتهي كافة إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 الموجز

أعلنت وزارة التربية والتعليم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 عن الموعد الرسمي لإعلانها يوم الثلاثاء 2024 خلال مؤتمر صحفي، وستظهر النتيجة بعد انتهاء المؤتمر عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم

ومن المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لذلك يمكنكم الدخول من هنـــــــــــــــــا وكتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة وستظهر بعد إعلانها.

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024

تداولت منشورات تزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 من الكنترول، وتدعي أنه يمكن الحصول عليها عبر البحث في جوجل باستخدام كلمة "BBX3" والدخول على أول موقع يظهر.

انتشرت هذه الأخبار التي تروج عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 بشكل مجاني وسريع، مما أثار القلق بين الأسر والطلاب وجعلهم ضحايا للاحتيال من قبل هاكرز.

وحذر المهندس مايكل فوزي نظير، الخبير التكنولوجي بالأقصر، من هذه الأخبار، مؤكدًا أن المواقع التي تروج لهذا التسريب هي مواقع هاكر تسرق البيانات الشخصية والمحمول.

هل تظهر نتيجة الثانوية العامة 2024 يوم الأحد؟

يتساءل العديد من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 خاصةً حول ما إذا كانت ستُعلن اليوم الأحد، وقد نفت وزارة التربية والتعليم الأنباء المتداولة بشأن ظهور النتيجة يوم السبت أو الأحد، مؤكدة أن الإعلان الرسمي سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

مؤشرات نجاح الثانوية العامة 2024

يستعرض “الموجز” للطلاب وأولياء أمورهم مؤشرات نجاح الثانوية العامة 2024 في 9 مواد معلنة من وزارة التربية والتعليم وهي كالتالي:

مؤشرات نجاح الثانوية العامة 2024 مادة الأحياء: 91%

مؤشرات نجاح الثانوية العامة 2024 مادة علم النفس والاجتماع: 92%

مؤشرات نجاح الثانوية العامة 2024 مادة اللغة العربية: 96.62%

مؤشرات نجاح الثانوية العامة 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى: 96.25%

مؤشرات نجاح الثانوية العامة 2024 مادة اللغة الأجنبية الثانية: 97.88%

مؤشرات نجاح الثانوية العامة 2024 مادة الفيزياء: 94.21%

مؤشرات نجاح الثانوية العامة 2024 مادة الكيمياء: 92%

مؤشرات نجاح الثانوية العامة 2024 مادة التاريخ: 96.43%

مؤشرات نجاح الثانوية العامة 2024 مادة الجغرافيا: 92%

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