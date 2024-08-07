كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي

الاختبارات ستكون فرصة واحدة للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 .. أعلنت وزارة التعليم العالي عن تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث سنوات في التعليم الصناعي.

وأوضحت أن امتحانات التأهيل للقبول في الكليات ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 21 سبتمبر المقبل في كليات الهندسة بجامعات القاهرة والزقازيق وكفر الشيخ وأسيوط وذلك ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2024.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

وبحسب تنسيق الدبلومات الفنية 2024، أكدت وزارة التعليم العالي أن الاختبارات ستكون فرصة واحدة للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية، وستُجرى في مواد اللغة الإنجليزية والميكانيكا والفيزياء والجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل والكيمياء.

كما شددت الوزارة على ضرورة أن يكون المتقدمون من الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بنظام الثلاث سنوات قد حصلوا على مجموع 70% أو أكثر، بينما لا ينطبق هذا الشرط على الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بنظام الخمس سنوات.

أسماء الجامعات التكنولوجية المعتمدة :



وفيما يلي قائمة بأسماء الجامعات التكنولوجية المعتمدة رسميًا والتي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، وتشمل:

أسماء الجامعات التكنولوجية المعتمدة .. الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة



أسماء الجامعات التكنولوجية المعتمدة.. الجامعة التكنولوجية بالدلتا



أسماء الجامعات التكنولوجية المعتمدة.. الجامعة التكنولوجية ببني سويف



أسماء الجامعات التكنولوجية المعتمدة.. الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة



أسماء الجامعات التكنولوجية المعتمدة.. الجامعة التكنولوجية ببرج العرب



أسماء الجامعات التكنولوجية المعتمدة.. الجامعة التكنولوجية بطيبة الجديدة.



أسماء الجامعات التكنولوجية المعتمدة.. الجامعة التكنولوجية بالسادس من أكتوبر



أسماء الجامعات التكنولوجية المعتمدة.. الجامعة التكنولوجية بسمنود



أسماء الجامعات التكنولوجية المعتمدة.. الجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد



أسماء الجامعات التكنولوجية المعتمدة.. .. الجامعة التكنولوجية الدولية بمصر (في القاهرة، الفيوم، وأسيوط)".

أكدت وزارة التعليم العالي أن هذه الجامعات تقدم مجموعة من البرامج المتميزة التي تؤهل الطلاب لدخول سوق العمل.

وفي سياق أخر ونشرت“الموجز” رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 اضغط علي الرابط التالي:

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