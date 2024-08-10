جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 بجميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، والتي ستجري في جميع المحافظات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

حيث انه من المقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 24 أغسطس، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر، و تشمل طلاب الشعبتي العلمية والأدبي، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، بالإضافة إلى طلاب المدارس الخاصة بالمكفوفين.

تفاصيل جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024، شعبة علمية علوم ورياضة، تبدأ امتحانات يوم السبت الموافق 24 أغسطس بامتحان اللغة العربية (الورقة الأولى)، يتبعها امتحان التربية الدينية، تشمل الأيام التالية الامتحانات مثل الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات البحتة والتطبيقية.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

كما انه من المقرر أن امتحانات الدور الثاني للشعبة الأدبية يوم السبت الموافق 24 أغسطس بامتحان اللغة العربية (الورقة الأولى) يتبعها امتحان التربية الدينية، وتشمل الأيام التالية الامتحانات مثل التاريخ، الجغرافيا، وعلم النفس.

طلاب مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)

تبدأ امتحاناتهم بمقاييس المفاهيم في اللغة الإنجليزية والتربية الدينية يوم السبت الموافق 24 أغسطس، وتستمر في الاختبار في مواد متنوعة مثل الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات.

امتحانات الدور الثاني لطلاب المكفوفين 2024

ستبدأ امتحاناتهم يوم السبت الموافق 24 أغسطس بامتحان اللغة العربية (الورقة الأولى) والتربية الدينية، وتشمل المواد الأخرى الجغرافيا، التاريخ، والفلسفة.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم، قد حرصت على الجدول بما في ذلك مسابقات الطلاب على تداخل المواد، متمنية لهم التوفيق في أداء امتحاناتهم.

وفي سياق اخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدأ الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات والمعاهد استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2024 للقبول في المرحلة الأولى، والتي تستمر لمدة 5 أيام وتشمل طلاب الشعب الثلاث: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، كما أن المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة لعام 2024 تشير إلى ارتفاع في نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح 81.3%، كما ارتفعت نسبة الطلاب الحاصلين على مجموعات عالية، مما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة في الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي والهندسي.

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