رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024.. «موعد الانتهاء والرسوم»

يبحث أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي بعد نتيجة الثانوية العامة، عن كيفية تقديم تظلماتهم على نتيجة الثانوية العامة لعام 2024، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنتائج، يسعى العديد من الطلاب إلى الاطمئنان على دقة نتائجهم من خلال التظلم على النتيجة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الثانوية العامة 2024

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2024

ومن جانبها، حددت وزارة التربية والتعليم رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024، لكل مادة بمبلغ 300 جنيه، بدلاً من 500 جنية، و يتم دفعها عبر منافذ الدفع البنكي المخصصة مثل البريد المصري وفوري وغيرها، بعد الدفع، يمكن للطالب تحديد المواد التي يرغب في التظلم بشأنها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

كما اتاح موقع الموجز لكم رابطًا مباشرًا لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2024، حيث يمكن للطلاب تقديم طلباتهم وتحديد المواد المراد التظلم بشأنها بالإضافة إلى مواعيد الاطلاع الإلكترونيًا، من خلال الضغط هنا.

آخر موعد لتقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024

بدأت فترة تقديم التظلمات في 8 أغسطس 2024، وستستمر لمدة 15 يومًا، حيث ينتهي التقديم في تظلمات الثانوية العامة في 22 أغسطس 2024.

التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024

إجراءات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

يجب على طلاب الثانوية العامة الالتزام بإجراءات محددة وضعتها وزارة التربية والتعليم عند حضورهم لمقر التظلمات الرئيسي في أكتوبر، الذي يخدم جميع الطلاب من مختلف المحافظات. تشمل الإجراءات الاطلاع على كراسة الإجابة تحت إشراف المسؤولين وتدوين الملاحظات في المكان المخصص.

متابعة طلب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024

بعد تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024، تقوم اللجان الفنية المختصة في وزارة التربية والتعليم بمراجعة الإجابات، في حال تم تعديل درجات الطالب، سيتم إخطار الطالب بالنتيجة الجديدة واسترداد الرسوم، كما تقوم الوزارة بإخطار وزارة التعليم العالي بنتيجة التعديل لضمان تحديثها في مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

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